Τέλος εποχής για τα all-you-can-eat πρωινά: Γιατί τα ξενοδοχεία εγκαταλείπουν τα πλούσια μπουφέ

Το πλούσιο πρωινό μπουφέ, που άλλοτε θεωρούνταν συνώνυμο της πολυτέλειας, μπαίνει πλέον στο στόχαστρο. Η σπατάλη τροφίμων, η υπερκατανάλωση και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα φέρνουν στο προσκήνιο μια μεγάλη αλλαγή στη φιλοξενία.

Από τα βουνά pancakes στη βιώσιμη πολυτέλεια

Τεράστιοι δίσκοι με αυγά, βουνά από ψωμάκια και αμέτρητες επιλογές φρούτων και αλλαντικών, το πρωινό μπουφέ υπόσχεται αφθονία αλλά συχνά οδηγεί σε υπερβολή. Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΗΕ για τη Σπατάλη Τροφίμων 2024, οι μπουφέδες παράγουν υπερδιπλάσια απορρίμματα σε σχέση με τα γεύματα κατά παραγγελία.



Όπως τονίζει στο BBC η Jocelyn Doyle από τον Sustainable Restaurant Association, «το φαγητό που καταλήγει στα σκουπίδια σημαίνει χαμένη ενέργεια, εργασία, νερό και τελικά μεγαλύτερη επιβάρυνση για το περιβάλλον».

Οι αλυσίδες ξενοδοχείων αλλάζουν στρατηγική

Πολλές ξενοδοχειακές αλυσίδες ήδη επαναπροσδιορίζουν το τι σημαίνει πρωινό.

Scandic Hotels: μικρότερα γλυκά με δυνατότητα refill.

Ibis: μικρά πιάτα για περιορισμό υπερβολών.

Hilton Frankfurt: προμερισμένες μερίδες γιαούρτι και φρούτα.

Novotel Bangkok: μηνύματα υπευθυνότητας στους σταθμούς μπουφέ.

Παράλληλα, η Hilton έχει στόχο να μειώσει κατά 50% τη σπατάλη τροφίμων μέχρι το 2030, με καινοτομίες όπως AI-powered κουζίνες και συνεργασίες με τράπεζες τροφίμων.

Η πολυτέλεια αλλάζει νόημα

Η βραβευμένη σεφ Pichaya «Pam» Soontornyanakij σημειώνει: «Η πολυτέλεια δεν είναι πλέον ποσότητα και υπερβολή, αλλά ποιότητα και φροντίδα, τόσο για τον επισκέπτη όσο και για τον πλανήτη».

Μελέτες δείχνουν ότι τα μπουφέ οδηγούν σε υπερφαγία λόγω «ποικιλίας» και λανθασμένης εκτίμησης μερίδων. Στο ταξίδι, μάλιστα, κυριαρχεί η ψυχολογία διακοπών», όπου η υπερβολή μοιάζει… δικαιολογημένη.

Από το «όσο θέλεις» στο «όσο χρειάζεσαι»

Η νέα τάση θέλει λιγότερες αλλά πιο στοχευμένες επιλογές:

μικρότερα πιάτα και μερίδες,

light επιλογές πρώτες στη σειρά του μπουφέ,

έτοιμες/ προκαθορισμένες μερίδες

σταθμοί με φαγητό που ετοιμάζεται επιτόπου / κατόπιν παραγγελίας

Ταυτόχρονα, πολλά πολυτελή resorts επενδύουν σε εμπειρίες αντί για μπουφέδες: πρωινό με σεφ που χρησιμοποιεί τοπικές αγορές, τελετουργίες ευεξίας πριν το γεύμα , συνεργασίες με pastry chefs και roasters .

Ο ταξιδιώτης του 2025 ζητά βιωσιμότητα

Σύμφωνα με έρευνα της Booking.com, το 84% των ταξιδιωτών θεωρεί τη βιωσιμότητα βασικό κριτήριο στην επιλογή καταλύματος. Όπως λέει μια συχνή ταξιδιώτισσα, «ο μπουφές σε κάνει να ξεχνάς το μέτρο – ένα πιο προσεγμένο πρωινό αφήνει μια αίσθηση φροντίδας και ποιότητας».

Το μέλλον του πρωινού

Οι «πύργοι δημητριακών» και τα βουνά από ψωμί φαίνεται ότι ανήκουν στο παρελθόν. Η νέα πολυτέλεια είναι η σκέψη, η ποιότητα και η βιωσιμότητα. Και ίσως το πιο απλό, made-to-order πρωινό να είναι τελικά η πιο έξυπνη μορφή ικανοποίησης.

Το ελληνικό παράδειγμα

Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα επενδύει δυναμικά στην ανάδειξη του γαστρονομικού της πλούτου μέσα από δύο καινοτόμες πρωτοβουλίες: το «Ελληνικό Πρωινό» του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας και το «Καλάθι Πρωινού» της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος. Και τα δύο προγράμματα φέρνουν στο τραπέζι των επισκεπτών αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής γης , από φρέσκα φρούτα, ψωμί και μέλι, μέχρι τοπικά τυριά, πίτες και εδέσματα που αντικατοπτρίζουν την κουζίνα κάθε περιοχής. Στόχος δεν είναι μόνο η αναβάθμιση της εμπειρίας φιλοξενίας, αλλά και η σύνδεση του ταξιδιώτη με την πολιτιστική ταυτότητα και τις γεύσεις κάθε τόπου, καθιστώντας το πρωινό γεύμα αναπόσπαστο κομμάτι της τουριστικής εμπειρίας.