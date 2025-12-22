Τέλος για έναν χρόνο στην παραγωγή του γνωστού bourbon Jim Beam - Γιατί λήφθηκε αυτή η απόφαση

Ο κατασκευαστής του δημοφιλούς ουίσκι μπέρμπον Jim Beam ανακοίνωσε τη διακοπή της παραγωγής στις κύριες εγκαταστάσεις του στο Κεντάκι για το επόμενο έτος.

Το αποστακτήριο θα παραμείνει κλειστό, ενώ η εταιρεία θα εκμεταλλευτεί «την ευκαιρία να επενδύσει σε βελτιώσεις των εγκαταστάσεων», σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η εταιρεία σε δηλώσεις που έκανε στο BBC την Κυριακή. «Αξιολογούμε συνεχώς τα επίπεδα παραγωγής για να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη ζήτηση των καταναλωτών και πρόσφατα συναντηθήκαμε με την ομάδα μας για να συζητήσουμε τους όγκους παραγωγής μας για το 2026».

Η εταιρεία ανήκει στον ιαπωνικό γίγαντα ποτών Suntory Global Spirits, ο οποίος απασχολεί περισσότερους από 1.000 ανθρώπους στις εγκαταστάσεις του στο Κεντάκι. Λόγω της απόφασής της, έχει αναφέρει ότι αξιολογεί πώς θα αξιοποιήσει το εργατικό δυναμικό του κατά τη διάρκεια της παύσης παραγωγής και διεξάγει συνομιλίες με το συνδικάτο των εργαζομένων.

Η εταιρεία δήλωσε ότι οι υπόλοιπες δραστηριότητές της στην πολιτεία, συμπεριλαμβανομένου ενός ξεχωριστού αποστακτηρίου και των μονάδων εμφιάλωσης και αποθήκευσης, θα συνεχίσουν να λειτουργούν τον επόμενο χρόνο.

Αριθμοί ρεκόρ στο απόθεμα

Τον Οκτώβριο, ο εμπορικός φορέας του Συνδέσμου Αποσταγματοποιών του Κεντάκι (KDA) δήλωσε ότι η ποσότητα μπέρμπον σε αποθήκες σε όλη την πολιτεία βρισκόταν σε αριθμούς ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 16 εκατομμύρια βαρέλια.

Σύμφωνα με την ένωση, τα βαρέλια μπέρμπον, τα οποία φορολογούνται από το κράτος, έχουν κοστίσει στους αποστακτήρες «το συντριπτικό» ποσό των 75 εκατομμυρίων δολαρίων (56 εκατομμύρια λίρες) φέτος.

Ένα μέρος του προβλήματος, όπως έχουν σημειώσει, οφείλεται στους υψηλούς δασμούς που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ τους περασμένους μήνες, κάτι που φοβούνται ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στην παραγωγή τους.

«Μεγάλο μέρος της επέκτασης την τελευταία δεκαετία έχει προσανατολιστεί στην παγκόσμια ανάπτυξη», δήλωσε η KDA τον Οκτώβριο, ζητώντας «ταχεία επιστροφή στο αμοιβαίο, χωρίς δασμούς εμπόριο».

Οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά έχουν επίσης επηρεάσει τις πωλήσεις αλκοόλ, με τις περισσότερες καναδικές επαρχίες να μποϊκοτάρουν τα αμερικανικά οινοπνευματώδη ποτά νωρίτερα μέσα στο έτος.