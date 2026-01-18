Τέλος στο χάος: Η Ελλάδα στις 5 πιο «τακτοποιημένες» χώρες του πλανήτη – Πώς «νικήσαμε» την Ιταλία

Αν νομίζατε ότι το σπίτι σας είναι ακατάστατο, μάλλον δεν έχετε δει τι συμβαίνει στο Μιλάνο ή στο Λονδίνο. Σύμφωνα με τη νέα μελέτη της Compare the Market, η οποία ανέλυσε τα μεγέθη των κατοικιών, τις καταναλωτικές συνήθειες και τις ψηφιακές αναζητήσεις για λύσεις αποθήκευσης, η Ελλάδα είναι η 5η «λιγότερο ακατάστατη» χώρα στον κόσμο.

Με ένα εντυπωσιακά χαμηλό Clutter Score (15.90), η χώρα μας αφήνει πίσω της το άγχος της αποθήκευσης, την ώρα που η Ιταλία στέφεται πρωταθλήτρια της ακαταστασίας παγκοσμίως με σκορ 85.08.

Το μυστικό των 126 τετραγωνικών



Γιατί όμως οι Έλληνες τα καταφέρνουν καλύτερα; Η απάντηση κρύβεται στην αρχιτεκτονική μας «γενναιοδωρία». Η έρευνα αναδεικνύει το μέγεθος των κατοικιών ως τον καθοριστικό παράγοντα:

Ελλάδα: Η μέση κατοικία αγγίζει τα 126 τ.μ., προσφέροντας τον απαραίτητο «αέρα» για να αναπνέουν οι ένοικοι και τα αντικείμενά τους.

Ιταλία: Τα σπίτια περιορίζονται στα 81 τ.μ., δημιουργώντας συνθήκες ασφυξίας.

Ηνωμένο Βασίλειο: Η κατάσταση είναι ακόμα πιο δύσκολη, με μέσο όρο μόλις 76 τ.μ.

Ψηφιακή ηρεμία vs «Αναζητήσεις Πανικού»



Ένα ακόμα στοιχείο που προκαλεί εντύπωση είναι η ψυχραιμία των Ελλήνων στο διαδίκτυο. Ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη οι χρήστες πραγματοποιούν «αναζητήσεις πανικού» στη Google προσπαθώντας να βρουν τρόπους να ξεφορτωθούν πράγματα ή να οργανώσουν τις ντουλάπες τους, στην Ελλάδα το φαινόμενο είναι περιορισμένο.

Συγκεκριμένα, καταγράφονται μόλις 108 αναζητήσεις ανά 100.000 κατοίκους ετησίως για θέματα οργάνωσης. Φαίνεται πως η λιτή προσέγγιση και ο επαρκής χώρος μάς προστατεύουν από το άγχος του «ξεκαθαρίσματος».

Η σημασία της προστασίας



Σχολιάζοντας τα ευρήματα, ο Adrian Taylor, Executive General Manager της Compare the Market, υπενθυμίζει ότι η τάξη είναι μόνο η μία όψη του νομίσματος.

«Ανεξάρτητα από το πόσο τακτοποιημένο είναι το σπίτι σας, η προστασία των υπαρχόντων μας αποτελεί προτεραιότητα. Η ασφάλεια κατοικίας και περιεχομένου είναι το κλειδί. Είναι σημαντικό να συγκρίνουμε επιλογές για να βρούμε το πρόγραμμα που ταιριάζει στον τρόπο ζωής μας», σημειώνει, τονίζοντας ότι ένας οργανωμένος χώρος αξίζει και την ανάλογη θωράκιση.