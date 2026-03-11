Τέλος στο σκάνδαλο Halkbank: Η συμφωνία ΗΠΑ-Τουρκίας που αλλάζει τον χάρτη της Μέσης Ανατολής

Σε μια κίνηση που αναδιατάσσει τις στρατηγικές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο και τον Περσικό Κόλπο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ και η τουρκική κρατική τράπεζα Halkbank κατέληξαν σε Συμφωνία Αναβολής Δίωξης (Deferred Prosecution Agreement). Την εξέλιξη δημοσίευσε το CNNTurk.

Πληροφορίες για εξελίξεις που θα κατέληγαν σε έναν επωφελή συμβιβασμό είχαν κυκλοφορήσει από την Τρίτη (10/3). Η επιβεβαίωση της οριστικοποίησης της συμφωνίας τερματίζει ουσιαστικά την πολυετή ποινική δίωξη για την παραβίαση των κυρώσεων κατά του Ιράν, αφαιρώντας το μεγαλύτερο εμπόδιο στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Άγκυρας.

Η συμφωνία αυτή είναι δεσμευτική και για τις δύο πλευρές, κλείνοντας ένα κεφάλαιο που για μια δεκαετία καθόριζε την τύχη της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου.

Τι ήταν το σκάνδαλο Halkbank

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιχείρηση παράκαμψης κυρώσεων στην ιστορία των ΗΠΑ. Η Halkbank κατηγορήθηκε ότι λειτούργησε ως ο οικονομικός «πνεύμονας» της Τεχεράνης, διακινώντας κρυφά 20 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω ενός δαιδαλώδους συστήματος «χρυσού αντί πετρελαίου» και εικονικών ανθρωπιστικών αποστολών. Για τον Ταγίπ Ερντογάν, η υπόθεση αποτελούσε «πολιτικό εκβιασμό», ενώ για την Ουάσιγκτον ήταν μια κατάφωρη παραβίαση της διεθνούς ασφάλειας.

Το νέο τρίγωνο: ΗΠΑ – Τουρκία – Ιράν

Η τωρινή διευθέτηση φανερώνει τη στρατηγική επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ να «καθαρίσει» το τραπέζι των διενέξεων με την Τουρκία.

ΗΠΑ: Επιδιώκουν να μετατρέψουν την Τουρκία σε ενεργό ανάχωμα κατά του Ιράν, διασφαλίζοντας ότι η Άγκυρα δεν θα λειτουργήσει ξανά ως «κερκόπορτα» για τα ιρανικά κεφάλαια.

Επιδιώκουν να μετατρέψουν την Τουρκία σε ενεργό ανάχωμα κατά του Ιράν, διασφαλίζοντας ότι η Άγκυρα δεν θα λειτουργήσει ξανά ως «κερκόπορτα» για τα ιρανικά κεφάλαια. Τουρκία: Απελευθερώνεται από την απειλή προστίμων δισεκατομμυρίων που θα μπορούσαν να διαλύσουν την οικονομία της, κερδίζοντας ξανά ρόλο κεντρικού συνομιλητή της Δύσης.

Απελευθερώνεται από την απειλή προστίμων δισεκατομμυρίων που θα μπορούσαν να διαλύσουν την οικονομία της, κερδίζοντας ξανά ρόλο κεντρικού συνομιλητή της Δύσης. Ιράν: Χάνει έναν δυνητικό σύμμαχο στην παράκαμψη των πιέσεων, καθώς η Halkbank τίθεται πλέον υπό την αυστηρή επιτήρηση Αμερικανού επόπτη.

Οι επιπτώσεις για την Ελλάδα

Η διευθέτηση της διαφοράς για τη Halkbank δημιουργεί νέα δεδομένα για την Αθήνα: