Τέμπη: Ολοκληρώνεται η νέα γέφυρα Αγίας Παρασκευής στον Πηνειό

Σε τελική φάση βρίσκεται το έργο αποκατάστασης της κρεμαστής γέφυρας στην Αγία Παρασκευή Τεμπών, η οποία καταστράφηκε από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα της κακοκαιρίας Daniel τον Σεπτέμβριο του 2023.

Η νέα μεταλλική πεζογέφυρα, που κατασκευάζεται από τον όμιλο AKTOR, αντικαθιστά την παλαιά υποδομή και επαναφέρει τη σύνδεση πάνω από τον Πηνειό. Η τοποθέτηση του κεντρικού μεταλλικού τμήματος ολοκληρώθηκε, σηματοδοτώντας την είσοδο του έργου στο τελικό στάδιο.

EUROKINISSI

Η νέα γέφυρα έχει μήκος 93 μέτρα, αποτελείται από τρία ανοίγματα και διαθέτει πλάτος τριών μέτρων. Τα βάθρα έχουν ενισχυθεί, ενώ η κατασκευή βρίσκεται 1,5 μέτρο ψηλότερα από την προηγούμενη, ώστε να προσφέρει μεγαλύτερη προστασία απέναντι σε πλημμυρικά φαινόμενα.

Παράλληλα, έχουν προβλεφθεί ράμπες πρόσβασης για άτομα με αναπηρία. Οι τελευταίες εργασίες αφορούν τις ειδικές καλωδιώσεις, με στόχο η γέφυρα να παραδοθεί στην κυκλοφορία στα τέλη Αυγούστου, ενισχύοντας την πρόσβαση και την επισκεψιμότητα στην κοιλάδα των Τεμπών.