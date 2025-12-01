Γνώμες Πολιτική Κώστας Ζαχαριάδης ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας

Τέτοιους πελάτες θέλει ο Τσίπρας για την «Ιθάκη»

Φωτ. Αρχείου Intime
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ avatar
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

Οι γιορτινές ημέρες έχουν αρχίσει και πλησιάζουν για τα καλά. Στολίζονται πλατείες, στολίζονται δρόμοι, στολίζονται σπίτια και όλοι προετοιμάζονται για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Επίσης, όλοι κοιτάζουν να κάνουν τις κατάλληλες αγορές για να χαρίσουν δώρα στους αγαπημένους τους ανθρώπους, σε επαγγελματικούς συνεργάτες και σε εκείνους που εκτιμούν.

Το ίδιο κάνουν και οι πολιτικοί μας. Τη διαφορά, ως τώρα, σε ότι έχω μάθει, την κάνει ο Κώστας Ζαχαριάδης. Διότι οι φίλοι μου από την Κουμουνδούρου, μου είπαν πως ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έχει προμηθευτεί αντίτυπα της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα, για να προσφέρει ως δώρα σε λίγους, αλλά αγαπημένους του συνεργάτες.

Ωραία δώρα τα βιβλία. Ειδικά αν έχουν και πολιτικά μηνύματα…

