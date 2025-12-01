Τέτοιους πελάτες θέλει ο Τσίπρας για την «Ιθάκη»

Οι γιορτινές ημέρες έχουν αρχίσει και πλησιάζουν για τα καλά. Στολίζονται πλατείες, στολίζονται δρόμοι, στολίζονται σπίτια και όλοι προετοιμάζονται για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Επίσης, όλοι κοιτάζουν να κάνουν τις κατάλληλες αγορές για να χαρίσουν δώρα στους αγαπημένους τους ανθρώπους, σε επαγγελματικούς συνεργάτες και σε εκείνους που εκτιμούν.

Το ίδιο κάνουν και οι πολιτικοί μας. Τη διαφορά, ως τώρα, σε ότι έχω μάθει, την κάνει ο Κώστας Ζαχαριάδης. Διότι οι φίλοι μου από την Κουμουνδούρου, μου είπαν πως ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έχει προμηθευτεί αντίτυπα της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα, για να προσφέρει ως δώρα σε λίγους, αλλά αγαπημένους του συνεργάτες.

Ωραία δώρα τα βιβλία. Ειδικά αν έχουν και πολιτικά μηνύματα…