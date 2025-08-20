Θάνος Πλεύρης: Όχι σε νομιμοποίηση ανεξάρτητα από τα χρόνια παραμονής

Σκληραίνει την στάση της στο μεταναστευτικό η κυβέρνηση προαναγγέλλοντας διαχειριστικούς ελέγχους σε ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο μεταναστευτικό στην χώρα μας, αλλά και σε αυστηροποίηση του πλαισίου για το άσυλο.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης από την ΕΡΤ υποστήριξε ότι οι ροές όλο τον Ιούλιο δεν ξεπέρασαν τα 913 άτομα και τον Αύγουστο, μήνας αιχμής μπήκαν κάτω από 400, δηλαδή εισήλθαν 1300 σε 45 ημέρες.

Σχετικά με την τροπολογία με την οποία αναστέλλεται για τρεις μήνες η δυνατότητα των μεταναστών, που έρχονται από τη Βόρεια Αφρική να υποβάλλουν αίτηση ασύλου, ο κ. Πλεύρης υπενθύμισε ότι «πριν έμπαιναν 700 άτομα την ημέρα».

«Κανείς δεν λέει ότι με μία τροπολογία θα εκμηδενιστούν οι ροές αλλά η παράνομη παραμονή γίνεται ποινικό αδίκημα και όσοι πίστευαν ότι θα νομιμοποιηθούν, ενώ μπήκαν παράνομα και αγνόησαν τον ελληνικό νόμο θα υποστούν τις κυρώσεις», τόνισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Πρέπει, τόνισε, να αυξηθούν οι οικειοθελείς επιστροφές καθώς καταργείται το πλαισιο των 7 ετών, προβλέπεται ποινή από 2 -5 χρόνια και η μόνη δυνατότητα είναι ο παράνομος μετανάστης να συνεργάζεται για την επιστροφή του, είπε ο κ. Πλεύρης.

«Καταργούμε τη δυνατότητα νομιμοποίησης όσα χρόνια κι αν παραμένουν παράνομα στη χώρα»

Αν κάποιος δεν σέβεται τις ιδέες και τις αξίες μας δεν έχει θέση στην πατρίδα μας, επισημαίνει αναφέρει ότι πρόκειται για «έκτακτο μέτρο, το οποίο πρέπει να το σεβαστούν όλοι στη Λιβύη όπου πλέον δεν κινδυνεύει κανένας».

Όποιος δεν σέβεται την απόφαση της αναστολής εξέτασης ασύλου για τους επόμενους τρεις μήνες θα υποστεί τις συνέπειες, ανέφερε ο κ. Πλεύρης, ερωτηθείς και σχετικά με τους οκτώ σουδανούς που κρατούνται στην Αμυγδαλέζα και έχουν προσφύγει σε δικαστήριο για δικαίωμα σε άσυλο, αλλά και για το πάγωμα της αίτησης ασύλου για τον 23χρονο Αφγανό, ο οποίος έβριζε τους εύζωνες μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Η κυβέρνηση, είπε ο κ. Πλεύρης, δεν θα ανεχόταν να παρακολουθεί καραβιές σε ρόλο παρατηρητή.

«Οι υπάλληλοι του υπουργείου δεν ασκούν μεταναστευτική πολιτική»

«Σχετικά με τη συνδρομή ΜΚΟ σε όσους έχουν προσφύγει ήδη έχω ζητήσει το μητρώο», τόνισε.

«Μού κάνει εντύπωση που υπάρχουν στο μητρώο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ΜΚΟ που στρέφονται εναντίον του και φυσικά θα γίνει διαχειριστικός έλεγχος», τόνισ ο Θάνος Πλεύρης, συμπληρώνοντας:

«Θα πάμε με επιχειρηματολογία και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Σεβαστές οι δικαστικές αποφάσεις αλλά η μεταναστευτική πολιτική δεν γίνεται από δικαστήρια ούτε από ΜΚΟ. Δεν συνδιαμορφώνουμε την πολιτική ούτε με υπαλλήλους του υπουργείου, που οφείλουν να υλοποιούν την πολιτική και αν δεν τους κάνει ας μην παραμείνουν. Προφανώς θα τους ακούσω σε θέματα συνδικαλιστικά, αλλά είναι αδιάφορη η θέση των ΜΚΟ στις κυβερνητικές αποφάσεις».

Το «στοίχημα» των οικειοθελών επιστροφών

«Βάσει της ευρωπαϊκής οδηγίας το χρονικό διάστημα για την οικειοθελή επιστροφή, είναι 30 ημέρες, εμείς το μειώσαμε σε 14 γιατί εδώ έγκειται το μεγάλο κενό. Αντί να χάνεται, ο αλλοδαπός μπαίνει πλέον σε ηλεκτρονική παρακολούθηση ώστε να ξέρουμε αν έφυγε ή αν θα συλληφθεί. Το «βραχιολάκι» μπορεί να είναι και ήπιο μέτρο έναντι της διοικητικής κράτησης που ισχύει σήμερα. Τον κρατάμε στις δομές, έχει τροφή και όλα τα δικαιώματα αλλά όταν απορριφθεί το άσυλο, 5- 6 μήνες μετά, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι θα είναι τρομακτική η πίεση για να φύγει», είπε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Αντίθετα, για τους πρόσφυγες πρέπει να αλλάξει το μοντέλο επιδοματικής πολιτικής «και να στραφούν οι πόροι εκεί που έχει σημασία» είπε ο κ. Πλεύρης διευκρινίζοντας: «Η λογική δεν πρέπει να είναι ότι έρχεται και τον στηρίζει ο Ευρωπαίος φορολογούμενος, αλλά ότι όποιος παίρνει άσυλο, μπαίνει στη διαδικασία της εργασίας.

«Φέραμε το νομοσχέδιο για την παράνομη μετανάστευση και ως το τέλος του χρόνου θα έρθει και το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση, δηλαδή να έρχονται οργανωμένα, να εργάζονται και να επιστρέφουν», είπε ο Θάνος Πλεύρης.