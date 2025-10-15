Η διπλή ζωή της «Σιδηράς Κυρίας» Μάργκαρετ Θάτσερ: Νέο βιβλίο ξεσκεπάζει δύο εξωσυζυγικές της σχέσεις

Αποκαλύψεις-βόμβα για τη «Σιδηρά Κυρία»! Ένα νέο βιβλίο αποκαλύπτει δύο εξωσυζυγικές σχέσεις της Μάργκαρετ Θάτσερ, της γυναίκας που κυβέρνησε με πυγμή τη Βρετανία από το 1979 έως το 1990. Πίσω από την αυστηρή της εικόνα και τη δημόσια στήριξη προς τον σύζυγό της, φαίνεται πως υπήρχε ένα καλά κρυμμένο μυστικό που αλλάζει όσα νομίζαμε για την ιδιωτική της ζωή και δείχνει πώς επρόκειτο για μια γυναίκα με πάθη και αδυναμίες.

Το «The Incidental Feminist» της Tina Gaudoin, που κυκλοφόρησε για τα 100 χρόνια από τη γέννησή της, υποστηρίζει ότι η Θάτσερ είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail.

Η Gaudoin, μιλώντας στο Φεστιβάλ Λογοτεχνίας Cheltenham, ανέφερε ότι πολλαπλές πηγές – μεταξύ των οποίων και ο συγγραφέας και πρώην υπουργός των Συντηρητικών Τζόναθαν Έιτκεν – της επιβεβαίωσαν πως η Μάργκαρετ Θάτσερ «είχε σχέση με κάποιον άλλο άνδρα κατά το πρώτο διάστημα της πολιτικής της καριέρας».

Όταν η Θάτσερ έμπλεξε σε 2 εξωσυζυγικές σχέσεις

Όσο για την δεύτερη υποτιθέμενη σχέση της Μάργκαρετ Θάτσερ με τον υπουργό Βόρειας Ιρλανδίας επί της κυβερνήσεώς της, Χάμφρεϊ Άτκινς, ο πρώην υπουργός και συγγραφέας Τζόναθαν Έιτκεν ανέφερε: «Υπήρχαν πολλές φήμες εκείνη την εποχή. Η ελκυστική του εμφάνιση πιθανόν να της άρεσε, αλλά ο πολιτικός του νους ήταν απελπιστικός».

Πέρα από αυτές τις υποτιθέμενες σχέσεις, η Μάργκαρετ Θάτσερ, σύμφωνα πάντα με το βιβλίο, φέρεται να είχε μια ιδιαίτερη φιλία με τον λόρδο Τιμ Μπελ, τον επικεφαλής δημοσίων σχέσεών της και έναν από τους πιο στενούς και έμπιστους συνεργάτες της κατά την πρωθυπουργία της.

Ο επίσημος βιογράφος της, Λόρδος Μουρ, κρατά αποστάσεις: παραδέχεται ότι είχε ακούσει για τον Άτκινς, αλλά δεν βρήκε ποτέ αποδείξεις, ενώ για τον Μπελ θεωρεί την ιστορία «εξαιρετικά απίθανη».

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το βιβλίο φωτίζει και τον Ντένις Θάτσερ, τον άνθρωπο που η Μάργκαρετ αποκαλούσε «το χρυσό νήμα της ζωής μου». Ο Ντένις, λέει η Gaudoin, διατηρούσε μια απροσδόκητη φιλία με τη Μάντι Ράις Ντέιβις το μοντέλο που είχε μπλεχτεί στο σκάνδαλο Profumo, και της έστελνε γράμματα που ξεκινούσαν με το τρυφερό «Αγαπητή Μάντι».