«The Devil Wears Prada 2»: Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser με τις Μέριλ Στριπ και Αν Χάθαγουεϊ

Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του «The Devil Wears Prada», η Μέριλ Στριπ και η Αν Χάθαγουεϊ επιστρέφουν και πρωταγωνιστούν στο πρώτο teaser της πολυαναμενόμενης συνέχειας από την 20th Century Studios.

Υπό τον ήχο του εμβληματικού τραγουδιού της Madonna «Vogue», το σύντομο βίντεο δείχνει την Miranda Priestly (Στριπ) να διασχίζει τους διαδρόμους του περιοδικού «Runway» φορώντας κόκκινες γόβες στιλέτο, πριν μπει στο ασανσέρ και συναντήσει την πρώην βοηθό της, Andy Sachs (Χάθαγουεϊ). «'Αργησες αρκετά», της λέει με την 'Αντι να χαμογελά και να φοράει τα γυαλιά ηλίου της.

Στο πρωταγωνιστικό καστ του «The Devil Wears Prada 2» επιστρέφουν επίσης οι Έμιλι Μπλαντ και Στάνλεϊ Τούτσι ενώ ο Κένεθ Μπράνα, θα υποδυθεί το νέο σύζυγο της Priestly. Οι Σιμόν 'Ασλεϊ, Ρέιτσελ Μπλουμ, Λούσι Λιου, Τζάστιν Θερού, Πολίν Σαλαμέ και B.J. Νόβακ συμπληρώνουν το λαμπερό καστ.

Tην σκηνοθεσία υπογράφει ξανά ο Ντέιβιντ Φράνκελ σε σενάριο της Αλίν Μπρος ΜαΚένα. Στο «The Devil Wears Prada 2», η ισχυρή αρχισυντάκτρια του περιοδικού Runway θα βρεθεί αντιμέτωπη με την παρακμή της έντυπης βιομηχανίας και θα αναγκαστεί να χτίσει γέφυρες με την πρώην βοηθό της, Emily Charlton (Μπλαντ) που πλέον είναι υψηλόβαθμο στέλεχος σε έναν πολυτελή όμιλο και κατέχει το κλειδί της χρηματοδότησης που η Miranda χρειάζεται απεγνωσμένα.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης και το Μιλάνο προσελκύοντας πλήθος φωτογράφων και θαυμαστών. Tην παραγωγή ανέλαβαν οι Κάρεν Ρόζενφελτ και Γουέντι Φίνερμαν.

Η αρχική ταινία του 2006, βασισμένη στο best-seller της Λόρεν Βάιζμπεργκερ, απέφερε πάνω από 32Ο εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως ενώ ενέπνευσε ένα επιτυχημένο μιούζικαλ στο West End του Λονδίνου, σύμφωνα με τον Guardian.

Η Στριπ, η οποία ήταν υποψήφια για Όσκαρ για την ερμηνεία της επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μετά το «Don't Look Up» του 2021. Πρόσφατα συμφώνησε να πρωταγωνιστήσει μαζί με την Σιγκούρνι Γουίβερ στο ψυχολογικό θρίλερ «Useful Idiots».