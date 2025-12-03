Αν Χάθαγουεϊ: Το συγκλονιστικό trailer του Mother Mary και η μεταμόρφωσή της σε pop star

Σε ποπ σταρ μεταμορφώνεται η Αν Χάθαγουεϊ στην ταινία «Mother Mary» σε σκηνοθεσία και σενάριο του Ντέιβιντ Λάουερι. Η ηρωίδα αφού εγκαταλείπει την περιοδεία της λόγω υπαρξιακής κρίσης, αναζητά μία παλιά φίλη και σχεδιάστρια μόδας, τη Σαμ (Μικαέλα Κόελ), η οποία τη βοήθησε να διαμορφώσει τη δημόσια εικόνα της.

Η παραγωγή της ταινίας ξεκίνησε στη Γερμανία τον Μάιο του 2023 και θα κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2026. Η πρωτότυπη μουσική έχει γραφτεί και παραχθεί από τους Charli xcx, Jack Antonoff και FKA twigs, με τη Χάθαγουεϊ να παρέχει τα δικά της φωνητικά.

«Είναι μια ταινία που είμαι σίγουρος ότι θα προκαλέσει πολλά έντονα συναισθήματα, προς κάθε πιθανή κατεύθυνση» είπε ο Λάουερι πέρυσι για το ψυχολογικό θρίλερ. «Μου φαίνεται πολύ αληθινή και πολύ κοντά μου, αλλά με εκπλήσσει επίσης συνεχώς με τρόπους που δεν περίμενα» πρόσθεσε. «Αυτό που μου έκανε αμέσως εντύπωση, διαβάζοντας το σενάριο, είναι ότι δεν μπορείς να "ερμηνεύσεις" τη Mother Mary», δήλωσε η Χάθαγουεϊ στο Vogue. «Ήδη μια ταλαντούχα τραγουδίστρια, έκανε επιπλέον φωνητική και χορό για να γίνει η ποπ ντίβα στο επίκεντρο της ιστορίας» σημείωσε.