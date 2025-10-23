Θέλουν τη «μαρκίζα» του ΣΥΡΙΖΑ αλλά η Κ.Ε. «ανήκει» σε άλλον

Σήμερα, λοιπόν, είναι η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Και ακούω ότι εκεί θα επιχειρήσουν οι «κομμένοι» από το «κόμμα Τσίπρα» να βγάλουν «νύχια», απαιτώντας από τον Σωκράτη Φάμελλο να συγκρουστεί με τον Αλέξη Τσίπρα.

Όπως μου λένε οι άνθρωποι μου στην Κουμουνδούρου -οι οποίοι είναι «τσιπρικοί» μέχρι το «κόκκαλο»- αυτό θα το πράξουν διότι έχουν ως βαθύτερο στόχο να κρατήσουν τη «μαρκίζα» του ΣΥΡΙΖΑ - σε περίπτωση που η συντριπτική πλειονότητα του κόμματος επιλέξει να ακολουθήσει τον Αλέξη, στο νέο του εγχείρημα. Αν, φυσικά, τους κάνει νεύμα…

Όμως, τα ίδια πρόσωπα μου λένε ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολο το εγχείρημα τους. Διότι μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να αποχώρησε από την Κουμουνδούρου, όμως η συντριπτική πλειονότητα των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, «πίνει νερό» στο όνομα του.

Για να το κάνω λιανά, το 85% με 90% του οργάνου είναι Τσίπρας. Τέτοια πλειοψηφία στην Κεντρική Επιτροπή δεν είχε ούτε τις εποχές που ήταν πρόεδρος, καθώς δύσκολα έφτανε το 70%. Επομένως, δύσκολα θα μπορέσουν οι «κομμένοι» να κρατήσουν τη «μαρκίζα» και να δοκιμάσουν τη τύχη τους…