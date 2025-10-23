ΣΥΡΙΖΑ: Η Πολιτική Γραμματεία ζητά «πολιτικές σύνθεσης» και όχι σύγκρουση με Τσίπρα

Ανοιχτό τον δίαυλο της επικοινωνίας με τον Αλέξη Τσίπρα, επιχειρεί να κρατήσει η Κουμουνδούρου, καθώς το κείμενο εισήγησης προς την Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνει πως οι πορείες του κόμματος και του πρώην πρωθυπουργού παραμένουν «παράλληλες», με στόχο την ανατροπή του σημερινού πολιτικού status quo.

«Η παραίτηση του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα, από τη θέση του βουλευτή αποτελεί ένα σημαντικό και κρίσιμο γεγονός που αντικειμενικά παράγει ισχυρά πολιτικά αποτελέσματα και δημιουργεί νέα δεδομένα και ερωτήματα που κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει», αναφέρεται στο κείμενο.

Στη συνέχεια, γίνεται σαφής αναφορά στα πεπραγμένα και στην πορεία του Αλέξη Τσίπρα, που οδήγησε το κόμμα στην εξουσία. «Ακόμη και αν υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική. Οι παράλληλες πορείες μας οφείλουν να συγκλίνουν στον κοινό στόχο ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου, με συγκρότηση προγραμματικής πρότασης και υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών συνολικά στον προοδευτικό χώρο, με γνώμονα τα συμφέροντα της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας και στη βάση των Αριστερών ιδεών και αξιών», σημειώνεται στη συνέχεια.

Η γλώσσα που χρησιμοποιείται στο κείμενο -το οποίο αναμένεται να αποτελέσει και την απόφαση του οργάνου- είναι δεδομένο πως έχει ως στόχο την αποφυγή της σύγκρουσης με τον ιστορικό ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ . Μάλιστα, απέναντι στα στελέχη εκείνα -όπως ο Παύλος Πολάκης- που επιδιώκουν να ανεβάσουν τους τόνους, περιχαρακώνοντας το κόμμα.

Αντίθετα, επαναλαμβάνεται η βούληση της Κουμουνδούρου για συνεννόηση με όλους «στη μεγάλη υπόθεση ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου, ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είναι και οφείλει να συνεχίσει να είναι δημιουργικός, συνθετικός και ρόλος επιταχυντή εξελίξεων σε όλα τα πεδία άσκησης πολιτικής και κοινωνικής διεκδίκησης».