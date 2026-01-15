Θέμης Αδαμαντίδης: Ξανά ερωτευμένος με μια πρώην του - Έχουν μαζί παιδί

Ο Θέμης Αδαμαντίδης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Happy day” για την προσωπική του ζωή, που από ότι είπε, είναι στην καλύτερή της φάση. Ο τραγουδιστής μίλησε για την ισορροπία που έχει έρθει ξανά στη ζωή του και παραδέχτηκε πως νιώθει ικανοποιημένος από τη φάση την οποία περνάει.

«Είμαι ισορροπημένος στην προσωπική μου ζωή, είμαι ικανοποιημένος από την ανταπόκριση με τη σύντροφό μου. Ισχύει ότι είμαι ξανά σε σχέση με μία πρώην σύντροφό μου, που είχαμε αποκτήσει μαζί παιδί».

«Επιβαλλόταν να φύγω γιατί δεν τηρήθηκαν όσα είχα συμφωνήσει»

Ο Αδαμαντίδης παραδέχτηκε επίσης πως δεν ήταν πάντα όλα μέλι γάλα στις συνεργασίες του. Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στο γεγονός πως αρκετές φορές έχει αναγκαστεί να αποχωρήσει από κάποιο νυχτερινό σχήμα για προσωπικούς του λόγους, επειδή δεν ένιωθε καλά σε αυτή τη συνεργασία, ή δεν είχαν τηρηθεί αυτά που είχε συμφωνήσει!

«Μου έχει συμβεί να αποχωρήσω από ένα σχήμα για προσωπικούς λόγους και επιβαλλόταν τότε που έφυγα, έπρεπε να φύγω. Αυτά συμβαίνουν λόγω κακής συνεννόησης και τυχαίνει πολλές φορές να φύγεις. Ένας καλλιτέχνης όταν δεν αισθάνεται καλά σε ένα μαγαζί και όταν αισθάνεται ότι δεν υπάρχει αυτή η συμφωνία που έχει κάνει, πρέπει να σταματήσει, αλλιώς δεν μπορεί να μεταφέρει στον κόσμο διασκέδαση», είπε χαρακτηριστικά.