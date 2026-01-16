Κορίνα Λεγάκη: «Όταν γνώρισα τον σύζυγό μου, Γιώργο Ανδρέου, δεν τολμούσα να τον κοιτάξω σαν άντρα»

Η Κορίνα Λεγάκη ήταν καλεσμένη στο “Καλύτερα Αργά” του Action 24 και μίλησε με την Αθηναΐδα Νέγκα για τον άντρα της και το πώς εξελίχθηκε η γνωριμία τους σε σχέση ζωής! «Ο σύζυγός μου είναι ο Γιώργος Ανδρέου. Να κρυφτώ δεν γίνεται, τα λέμε όλα εδώ! Σαν άντρα δεν τολμούσα να τον κοιτάξω! Ούτε καν σκέφτηκα πως αυτόν τον άντρα μπορεί να τον παντρευτώ!

Δεν τολμάς τέτοιες σκέψεις. Προσωπικά για μένα ούτε καν τολμάς να βλέπεις το είδωλό σου, ούτε τολμάς να σηκώσεις το βλέμμα. Αργότερα γνωριστήκαμε και γίναμε ζευγάρι. Αυτό συνέβη τότε. Δεν είχε προηγηθεί επαγγελματική συνεργασία».

«Η ζωή σε κάνει τραγουδιστή»

«Χαίρομαι γιατί δεν με απογοήτευσε. Έμεινε πολύ ψηλά. Το δύσκολο είναι ότι συναντιέσαι με έναν άνθρωπο, με έναν δημιουργό, ο οποίος έχει κάνει ένα μεγάλο μέρος της πορείας του -και εύχομαι να έχει και άλλο τόσο και πολύ πολύ περισσότερο ακόμα, όμως είναι αναγνωρίσιμος, είναι φτασμένος- κι εσύ τρέχεις και να αναγνωριστείς, αλλά και να βρεις την ταυτότητά σου.

Είναι πολύτιμο από τη μία πλευρά, γιατί βρίσκεις έναν συνομιλητή μέσα στο ίδιο σου το σπίτι. Αυτό όμως μπορεί να είναι και πρόβλημα γιατί σου ανεβάζει τον πήχη, οπότε έχεις να αναμετρηθείς κατευθείαν με κάτι που πρέπει να το φτάσεις με έναν τρόπο.

Με βελτίωσε πάρα πολύ ως τραγουδίστρια, ευτυχώς, γιατί είναι μια συνεχής αναζήτηση ζωής αυτό, να βρεις “πόσο ακόμα θα βγάλω”, “τι παλέτα ηχοχρωμάτων έχω”. Φυσικά μπορείς να μάθεις κάποια πράγματα μέσα από ένα πτυχίο σε θέματα τεχνικής, αλλά αυτό που σε κάνει τραγουδιστή είναι η ίδια ζωή».