Θεοδωρικάκος από τις ΗΠΑ: «Έρχονται νέες αμερικανικές επενδύσεις στην χώρα μας»

Τις πρώτες επίσημες συναντήσεις με μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης είχε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ. Ο υπουργός πραγματοποίησε χωριστές επαφές με κορυφαίους αξιωματούχους, συζητώντας θέματα επενδύσεων, ενεργειακής συνεργασίας και ναυπηγικής βιομηχανίας.

Μεταξύ των συναντήσεων ξεχωρίζουν εκείνες με τον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ και Επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, Νταγκ Μπέργκαμ, καθώς και με τον υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Τζέικομπ Χέλμπεργκ.

Ο κ. Θεοδωρικάκος είχε επίσης επαφές με τον Χένρι Χέντριγκς, επικεφαλής του γραφείου διοίκησης και προϋπολογισμού της αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας, και τον Ρόμπερτ Άντριους, διευθυντή ναυπηγικής στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι νέες αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα, η περαιτέρω αναβάθμιση της χώρας ως διαμετακομιστικός κόμβος στην περιοχή, η συνεργασία στον ναυπηγικό τομέα, καθώς και ζητήματα έρευνας και καινοτομίας.