Θερμοπύλες: Βίντεο με ελεγχόμενη έκρηξη βλήματος που εντοπίστηκε στον αρχαιολογικό χώρο

Ένα μεγάλο βλήμα, κατάλοιπο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, αποκάλυψαν οι εργασίες πλησίον του αρχαιολογικού χώρου στις ιστορικές Θερμοπύλες, το απόγευμα της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου.

Το σημείο αποκλείστηκε, καθώς επρόκειτο για βλήμα υψηλής εκρηκτικότητας, βρετανικής κατασκευής (UK - HE) που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον στις πολεμικές επιχειρήσεις στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου.

Το πρωί του Σαββάτου 15 Νοεμβρίου, κλιμάκιο από έμπειρους πυροτεχνουργούς της 695 ΑΒΠ περισυνέλεξε το βλήμα και το μετέφερε στο πεδίο βολής στην Αγριλιά, όπου και εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη.