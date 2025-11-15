Ελλάδα Πόλεμος Local News Αρχαιολογικοί Χώροι

Θερμοπύλες: Βίντεο με ελεγχόμενη έκρηξη βλήματος που εντοπίστηκε στον αρχαιολογικό χώρο

Το βλήμα αποκαλύφθηκε από εργασίες που γίνονταν στον ιστορικό τόπο των Θερμοπυλών.

Το βλήμα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου που εντοπίστηκε στις Θερμοπύλες/Φωτ. LAMIAREPORT
Ένα μεγάλο βλήμα, κατάλοιπο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, αποκάλυψαν οι εργασίες πλησίον του αρχαιολογικού χώρου στις ιστορικές Θερμοπύλες, το απόγευμα της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου.

Το σημείο αποκλείστηκε, καθώς επρόκειτο για βλήμα υψηλής εκρηκτικότητας, βρετανικής κατασκευής (UK - HE) που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον στις πολεμικές επιχειρήσεις στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου.

Το πρωί του Σαββάτου 15 Νοεμβρίου, κλιμάκιο από έμπειρους πυροτεχνουργούς της 695 ΑΒΠ περισυνέλεξε το βλήμα και το μετέφερε στο πεδίο βολής στην Αγριλιά, όπου και εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη.

@lamiareport.gr Σιωπή… ⏳ και μετά… Η Έκρηξη! 💣 Όλα έγιναν στο πεδίο βολής στην Αγριλιά Λαμίας – ελεγχόμενη αλλά εντυπωσιακή! #lamiareport #explosion #army #viralclip #fyp ♬ Powerful songs like action movie music - Tansa

