Θεσσαλονίκη: Άλλαξε η εικόνα με το πάρκινγκ για πατίνια στο κέντρο

Ικανοποίηση από την δημοτική αστυνομία για τη συμμόρφωση – Ολοκληρώνονται σήμερα οι διαγραμμίσεις θέσεων στάθμευσης και στις άλλες δημοτικές κοινότητες.

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΥΖΟΥΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ "ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Οι διαγραμμίσεις για τις 800 θέσεις στάθμευσης ηλεκτρικών πατινιών αναμένεται να ολοκληρωθούν σήμερα σε όλο το δήμο Θεσσαλονίκης, με την δημοτική αστυνομία να εκφράζει την ικανοποίησή της για τη συμμόρφωση που παρατηρείται, σημειώνοντας ότι, τουλάχιστον στο ιστορικό κέντρο, η εικόνα έχει αλλάξει.

