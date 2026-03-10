Θεσσαλονίκη: Ανησυχία στην Τούμπα για αγέλη σκύλων - Κοντά σε δημοτικό σχολείο

Της Λεμονιάς Βασβάνη | Από την έντυπη έκδοση «Τύπος Θεσσαλονίκης»

Ένα νέο περιστατικό επίθεσης της αγέλης σκύλων σημειώθηκε στην Τούμπα. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε μια γυναίκα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, δέχθηκε το Σάββατο επίθεση από τα ζώα και στην προσπάθειά της να ξεφύγει, ανέβηκε στο καπό αυτοκινήτου, έπεσε, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

