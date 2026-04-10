Ελλάδα Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 23χρονο στο αεροδρόμιο Μακεδονία - Έκλεψε ζαχαρωτά

Συλλήψεις συνολικά 11 ατόμων το τελευταίο 24ωρο.

TyposThes
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Στις αυτόφωρες συλλήψεις συνολικά 11 ατόμων προχώρησε το τελευταίο 24ωρο η αστυνομία της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο εφαρμογής αστυνομικών δράσεων για την αστυνόμευση του Νομού. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ένας 23χρονος από την Ολλανδία, ο οποίος έκλεψε 7 σοκολάτες από κατάστημα ψιλικών στο αεροδρόμιο Μακεδονία, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και 2 τσιγάρα με κάνναβη.

Διαβάστε περισσότερα για τις αυτόφωρες συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο 24ώρο.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader