Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 23χρονο στο αεροδρόμιο Μακεδονία - Έκλεψε ζαχαρωτά

Στις αυτόφωρες συλλήψεις συνολικά 11 ατόμων προχώρησε το τελευταίο 24ωρο η αστυνομία της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο εφαρμογής αστυνομικών δράσεων για την αστυνόμευση του Νομού. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ένας 23χρονος από την Ολλανδία, ο οποίος έκλεψε 7 σοκολάτες από κατάστημα ψιλικών στο αεροδρόμιο Μακεδονία, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και 2 τσιγάρα με κάνναβη.

