Θεσσαλονίκη: Εμπόδιζε λεωφορείο με το ΙΧ του και «ζητούσε τα ρέστα» - Επιτέθηκε σε αστυνομικούς

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (14/10) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένας οδηγός αυτοκινήτου που είχε σταθμεύσει παράνομα και «τα έβαλε» με την Τροχαία που ήρθε για να απομακρύνει το όχημα και επιτέθηκε σε αστυνομικούς.

Ο 47χρονος άνδρας είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του παράνομα στην οδό Ίωνος Δραγούμη, με αποτέλεσμα να εμποδίζει τη διέλευση αστικού λεωφορείου. Όταν έφτασε στο σημείο ο «γερανός» της Τροχαίας για να σηκώσει το όχημα, ο οδηγός αντέδρασε έντονα και αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του.

Συγκεκριμένα, η Τροχαία δέχτηκε κλήση για όχημα που παρεμποδίζει τη λειτουργία των κοινόχρηστων συγκοινωνιακών μέσων. Όταν κατέφτασε στο σημείο γερανοφόρο όχημα της ΕΛ.ΑΣ. με σκοπό την άρση του συγκεκριμένου αυτοκινήτου και την απελευθέρωση της κίνησης, «ο 47χρονος αρνήθηκε τόσο την άρση του οχήματός του όσο και τη γνωστοποίηση των στοιχείων του μετά από νόμιμη πρόσκληση των αστυνομικών που συνέδραμαν στο σημείο», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο 47χρονος απωθούσε τους αστυνομικούς προκειμένου να αποτρέψει τη σύλληψή του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ