Θεσσαλονίκη: Η πρώτη σύλληψη για μπάζα και ογκώδη αντικείμενα στο πεζοδρόμιο - Κατασχέθηκε το ΙΧ του

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (7/11) η πρώτη σύλληψη για εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων στο πεζοδρόμιο στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για έναν πολίτη που εντοπίστηκε από την Ελληνική Αστυνομία να αφήνει ογκώδη αντικείμενα και μπάζα στην οδό Ρωξάνης. Ο πολίτης συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και κατασχέθηκε το αυτοκίνητό του.



Από τον Δήμο Θεσσαλονίκης τονίζεται πως η αγαστή συνεργασία Δημοτικής Αστυνομίας και Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Περιβάλλοντος) θα συνεχιστεί για την προστασία του δημόσιου χώρου και τη διαφύλαξη της εικόνας της πόλης.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται, συνεχίζονται οι παρεμβάσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης για την απελευθέρωση του δημόσιου χώρου και τη διασφάλιση της ελεύθερης και ασφαλούς διέλευσης πεζών και οχημάτων.

Συνεργεία της Αντιδημαρχίας Δημοτικής Αστυνομίας και της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας πραγματοποίησαν τη δεύτερη στοχευμένη δράση απομάκρυνσης αυθαίρετων αντικειμένων από πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στις οδούς Π. Μελά, Πλατεία Τσιρογιάννη, Βασ. Ηρακλείου, Κανάρη, Βούλγαρη, Παπαναστασίου και Χαλκιδικής. Από τα σημεία αυτά απομακρύνθηκαν συνολικά: 7 ζαρντινιέρες, 1 τροχήλατος πάγκος, 1 τροχήλατο καρότσι, 1 καρέκλα, 1 παλέτα και 1 μεταλλικό καρότσι. Όλα τα αντικείμενα μεταφέρθηκαν στον χώρο συγκέντρωσης ογκωδών αντικειμένων του Δήμου και καταστράφηκαν.