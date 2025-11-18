Λακούβα «κατάπιε» απορριμματοφόρο στον Άγιο Δημήτριο - Διαμαρτυρία στην ΕΥΔΑΠ

Μια τεράστια λακούβα, η οποία δημιουργήθηκε όταν υποχώρησε το οδόστρωμα λόγω έργων της ΕΥΔΑΠ, «κατάπιε» ένα απορριμματοφόρο του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Η νέα σοβαρή βλάβη στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, σημειώθηκε τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, με την εκτεταμένη διαρροή υδάτων να προκαλεί καθίζηση του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό απορριμματοφόρου που εκτελούσε προγραμματισμένες εργασίες καθαριότητας «θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων και τη δημοτική περιουσία», όπως τονίζει σε ανάρτησή του στο Facebook ο Δήμος Αγίου Δημητρίου.

Facebook/Δήμος Αγίου Δημητρίου

«Η περιοχή αντιμετωπίζει επαναλαμβανόμενα περιστατικά διαρροών και βλαβών, γεγονός που έχει μετατραπεί σε μόνιμη πηγή ταλαιπωρίας για τους κατοίκους. Σήμερα, για ακόμη μία φορά, η γειτονιά έμεινε χωρίς νερό, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των δημοτών», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Με πρωτοβουλία του Δημάρχου, Στέλιου Μαμαλάκη, ο Δήμος προχωρά σε επίσημη διαμαρτυρία προς την ΕΥΔΑΠ και ζητά:



Άμεση και πλήρη αποκατάσταση της βλάβης και του οδοστρώματος.

Λεπτομερή τεχνική αναφορά για τα αίτια της διαρροής και της καθίζησης.

Αποζημίωση για κάθε ζημιά που έχει προκληθεί στη δημοτική περιουσία.

Οριστική και μόνιμη λύση στα συνεχή προβλήματα του δικτύου της περιοχής.



Facebook/Facebook/Δήμος Αγίου Δημητρίου

«Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου δεν θα ανεχτεί άλλες καθυστερήσεις ή πρόχειρες επιδιορθώσεις, που απλώς μεταθέτουν το πρόβλημα. Η ασφάλεια των εργαζομένων, η ποιότητα ζωής των δημοτών και η προστασία της δημοτικής περιουσίας είναι αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες», καταλήγει η ανακοίνωση.