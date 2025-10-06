Θεσσαλονίκη: Θετικό το ισοζύγιο εγγραφών-διαγραφών βιοτεχνιών στο ΒΕΘ

Περισσότερες από αυτές που έβαλαν «λουκέτο» ήταν οι βιοτεχνίες που εγγράφηκαν στα μητρώα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, καθώς οι εγγραφές έφτασαν τις 197, έναντι 100 διαγραφών.

Σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, οι εγγραφές ήταν αυξημένες κατά 64,2% και οι διαγραφές κατά 7,5%, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του ΒΕΘ.

