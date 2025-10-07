Θεσσαλονίκη: Επενδυτής για τον Ζωολογικό Κήπο - Ποια η εικόνα σήμερα, το επόμενο βήμα

Της Κωνσταντίνας Καδέρη

Ένα βήμα πιο κοντά σε επίσημη διαγωνιστική διαδικασία φαίνεται να βρίσκεται ο Δημοτικός Ζωολογικός κήπος Θεσσαλονίκης στα Χίλια Δένδρα, μετά τη δημόσια πρόσκληση διερεύνησης επενδυτικού ενδιαφέροντος που είχε απευθύνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης το καλοκαίρι.

Διαβάστε περισσότερα για τον Ζωολογικό Κήπο στη Θεσσαλονίκη