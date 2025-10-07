Θεσσαλονίκη: Επενδυτής για τον Ζωολογικό Κήπο - Ποια η εικόνα σήμερα, το επόμενο βήμα
Όσα είπε για το μέλλον του πάρκου ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Αστικής Πανίδας Βασίλης Διαμαντάκης.
Της Κωνσταντίνας Καδέρη
Ένα βήμα πιο κοντά σε επίσημη διαγωνιστική διαδικασία φαίνεται να βρίσκεται ο Δημοτικός Ζωολογικός κήπος Θεσσαλονίκης στα Χίλια Δένδρα, μετά τη δημόσια πρόσκληση διερεύνησης επενδυτικού ενδιαφέροντος που είχε απευθύνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης το καλοκαίρι.
