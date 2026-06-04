Θολό τοπίο και μπερδεμένα μηνύματα για 4 ζώδια, σήμερα 4/6

Η σημερινή ημέρα χρειάζεται προσοχή, καθαρό μυαλό και λιγότερη βιασύνη σε συμπεράσματα και αποφάσεις. Το τετράγωνο του Ερμή από τον Καρκίνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό δημιουργεί ένα περίεργο επικοινωνιακό κλίμα, όπου εύκολα μπορεί να ειπωθούν πράγματα που παρερμηνεύονται, να υπάρξουν υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα ή κουβέντες που βασίζονται περισσότερο στο συναίσθημα παρά στη λογική. Κάποιοι σήμερα θα ακούσουν μόνο αυτό που θέλουν να ακούσουν, ενώ άλλοι θα μπερδευτούν ανάμεσα στην πραγματικότητα και στις προσδοκίες τους.

Δεν είναι η κατάλληλη ημέρα για βιαστικές συμφωνίες, μεγάλα λόγια, οικονομικά ρίσκα ή αποφάσεις που στηρίζονται αποκλειστικά στο ένστικτο της στιγμής. Χρειάζεται επίσης μεγαλύτερη προσοχή σε μετακινήσεις, ραντεβού, έγγραφα αλλά και σε ανθρώπους που υπόσχονται πολλά χωρίς να μπορούν να τα στηρίξουν στην πράξη. Παράλληλα όμως, η όψη αυτή ενισχύει έντονα τη διαίσθηση, τη φαντασία, τη δημιουργικότητα αλλά και τις βαθύτερες συναισθηματικές συνδέσεις — αρκεί να υπάρχει ειλικρίνεια και ξεκάθαρες προθέσεις.

Την πιο έντονη επιρροή δέχονται σήμερα Κριοί γεννημένοι 22–26 Μαρτίου, Καρκίνοι 24–28 Ιουνίου, Ζυγοί 25–29 Σεπτεμβρίου και Αιγόκεροι 23–27 Δεκεμβρίου. Η μέρα θέλει μικρό καλάθι σε λόγια, προσεκτικές κινήσεις και λιγότερη εμπιστοσύνη σε ό,τι φαίνεται υπερβολικά καλό για να είναι αληθινό.

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Κριός – Συναισθηματικά μπερδέματα

Ότι λάμπει δεν είναι πάντα χρυσός Κριέ μου και σήμερα Πέμπτη το τετράγωνο του Ερμή από τον Καρκίνο με τον Ποσειδώνα από το ζώδιο σου άνετα μπορεί να σε βάλει σε μπελάδες, αν αφήσεις το συναίσθημα να σε παρασύρει σε λάθη! Παρεξηγήσεις με την οικογένεια, αναβλητικότητα, συγχύσεις, διλήμματα και επικοινωνιακά μπερδέματα είναι μερικές από τις τάσεις της ημέρας. Προσπάθησε να μην εξιδανικεύεις ή ωραιοποιείς καταστάσεις, ενώ μείνε παραπάνω δεκτικός στα λόγια των οικείων προσώπων που προσπαθούν αυτή την ημέρα να σε ξυπνήσουν από το λήθαργο!

AstroTip: Άλλο πώς θα θελες να είναι τα πράγματα και άλλο πώς είναι στην πραγματικότητα, μην μπερδεύεσαι σε λάθη!

Ταύρος – Μπερδεμένα λόγια και καθυστερήσεις

Η Πέμπτη θέλει προσοχή φίλε μου Ταύρε, καθώς το τετράγωνο του Ερμή από τον Καρκίνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό δημιουργεί θολούρα στην επικοινωνία και εύκολα μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις, λάθος πληροφορίες ή μισόλογα. Πρόσεξε ιδιαίτερα μηνύματα, τηλεφωνήματα, ραντεβού και μετακινήσεις, γιατί κάτι μπορεί να αλλάξει τελευταία στιγμή ή να μην έχει ειπωθεί ξεκάθαρα. Μία συζήτηση με συγγενικό ή κοντινό πρόσωπο σε προβληματίζει, όμως μην βιαστείς να βγάλεις συμπέρασμα. Σήμερα η διαίσθησή σου είναι δυνατή, αλλά χρειάζεται έλεγχο από τη λογική.

AstroTip: Μην πιστεύεις όλα όσα ακούς πριν τα διασταυρώσεις.

Δίδυμοι – Προσοχή σε έξοδα και υποσχέσεις

Σήμερα Πέμπτη αγαπητέ μου Δίδυμε, το τετράγωνο του Ερμή από τον Καρκίνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό θολώνει την κρίση σου σε οικονομικά ζητήματα και σε κάνει πιο ευάλωτο σε αγορές, συμφωνίες ή υποσχέσεις που μπορεί να μην έχουν γερή βάση. Κάποιος φίλος, συνεργάτης ή άνθρωπος από το περιβάλλον σου μπορεί να σου παρουσιάσει μία ιδέα πολύ δελεαστική, όμως χρειάζεται να κρατήσεις μικρό καλάθι. Απόφυγε βιαστικές πληρωμές, δανεικά ή αποφάσεις που στηρίζονται στον ενθουσιασμό. Συναισθηματικά, αναζητάς ασφάλεια, αλλά μην την ψάχνεις σε αβέβαιες συμπεριφορές.

AstroTip: Ό,τι μοιάζει εύκολο οικονομικά σήμερα, θέλει διπλό έλεγχο.

Καρκίνος – Λόγια που μπερδεύουν την καρδιά

Με τον Ερμή να κινείται στο δικό σου ζώδιο Καρκίνε μου και να σχηματίζει τετράγωνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό, η σημερινή ημέρα μπορεί να φέρει ασάφεια σε προσωπικές αποφάσεις, επαγγελματικές συζητήσεις ή σχέσεις με ανθρώπους που επηρεάζουν την πορεία σου. Θέλεις να μιλήσεις από καρδιάς, όμως υπάρχει ο κίνδυνος να παρερμηνευτούν τα λόγια σου ή να ακούσεις κάτι που τελικά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Απόφυγε να εξιδανικεύσεις πρόσωπα με κύρος ή να πάρεις στα σοβαρά υποσχέσεις που δεν έχουν αποδείξεις.

AstroTip: Μίλησε καθαρά, αλλά μην απαιτείς σήμερα καθαρές απαντήσεις από όλους.

Λέων – Παρασκήνιο και εσωτερική σύγχυση

Η σημερινή Πέμπτη σε βρίσκει πιο ευαίσθητο και εσωστρεφή φίλε μου Λέοντα, αφού το τετράγωνο του Ερμή από τον Καρκίνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό φέρνει σκέψεις, ανασφάλειες και πληροφορίες που δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρες. Μπορεί να νιώσεις ότι κάτι συμβαίνει πίσω από την πλάτη σου ή ότι ένα πρόσωπο δεν σου λέει όλη την αλήθεια. Παράλληλα, σχέδια που αφορούν ταξίδι, σπουδές, νομικά ή επαγγελματική προοπτική χρειάζονται προσεκτική διαχείριση. Μην αφήσεις φόβους ή φαντασία να σε οδηγήσουν σε λάθος συμπεράσματα.

AstroTip: Κράτησε χαμηλούς τόνους και περίμενε πριν αποφασίσεις.

Παρθένος – Φίλοι, σχέδια και απογοητεύσεις

Η σημερινή Πέμπτη απαιτεί προσοχή φίλε μου Παρθένε, γιατί το τετράγωνο του Ερμή από τον Καρκίνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση γύρω από φιλίες, συνεργασίες ή στόχους που πίστευες πως προχωρούν πιο σταθερά. Κάποιος ίσως σου δώσει υποσχέσεις που δύσκολα θα τηρήσει ή μία κατάσταση να αποδειχθεί τελικά διαφορετική από αυτή που είχες φανταστεί. Παράλληλα, οικονομικά ζητήματα ή εκκρεμότητες με τρίτους χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή. Η διαίσθησή σου σήμερα είναι έντονη, όμως μην αφήσεις το συναίσθημα να επηρεάσει κρίσιμες αποφάσεις.

AstroTip: Μην επενδύεις προσδοκίες σε ανθρώπους που δεν έχουν αποδείξει συνέπεια.

Ζυγός – Ασάφεια σε καριέρα και σχέσεις

Για σήμερα Πέμπτη αγαπητέ μου Ζυγέ, το τετράγωνο του Ερμή από τον Καρκίνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό μπορεί να φέρει παρεξηγήσεις, μπερδέματα ή απογοητεύσεις σε επαγγελματικά αλλά και σε σημαντικές προσωπικές σχέσεις. Κάποια κουβέντα ίσως σε μπερδέψει ή ένα άτομο να μην είναι τόσο ξεκάθαρο απέναντί σου όσο θα ήθελες. Πρόσεξε επίσης υποσχέσεις γύρω από συνεργασίες ή νέες επαγγελματικές προτάσεις, γιατί εύκολα μπορεί να υπάρξουν υπερβολές ή μισές αλήθειες. Συναισθηματικά, σήμερα έχεις την τάση να εξιδανικεύεις ανθρώπους ή καταστάσεις και αυτό μπορεί να σε αποπροσανατολίσει.

AstroTip: Μην παίρνεις σημαντικές αποφάσεις βασισμένος μόνο στο συναίσθημα.

Σκορπιός – Μπερδεμένα σχέδια και υπερβολικές προσδοκίες

Η Πέμπτη μπορεί να σε βάλει σε διαδικασία αμφιβολίας φίλε μου Σκορπιέ, καθώς το τετράγωνο του Ερμή από τον Καρκίνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό θολώνει το τοπίο γύρω από υποθέσεις που αφορούν ταξίδια, επαγγελματικές προοπτικές, σπουδές ή σχέδια που ήθελες να προχωρήσουν πιο γρήγορα. Στην καθημερινότητα επικρατεί μικρή αναστάτωση, καθυστερήσεις ή ασυνεννοησία, ενώ εύκολα μπορεί να κουραστείς ψυχολογικά από ανθρώπους που λένε περισσότερα απ’ όσα πραγματικά μπορούν να κάνουν. Η ημέρα ευνοεί περισσότερο δημιουργικές δραστηριότητες και όχι πρακτικές αποφάσεις.

AstroTip: Κράτησε αποστάσεις από υπερβολές και μεγάλα λόγια.

Τοξότης – Διλήμματα και συναισθηματική θολούρα

Σήμερα Πέμπτη φίλε μου Τοξότη, το τετράγωνο του Ερμή από τον Καρκίνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό δημιουργεί μπερδεμένα συναισθήματα, αβεβαιότητα αλλά και διλήμματα γύρω από οικονομικά ή αισθηματικά ζητήματα. Κάποιος μπορεί να σου δώσει ελπίδες που τελικά δεν στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα ή να υπάρξει μία κουβέντα που θα σε μπερδέψει περισσότερο αντί να σε ξεκαθαρίσει. Πρόσεξε ιδιαίτερα οικονομικές συμφωνίες, χρήματα που αφορούν τρίτους αλλά και συναισθηματικές εξαρτήσεις που σε κάνουν να χάνεις την αντικειμενικότητά σου. Η μέρα απαιτεί ψυχραιμία και λιγότερη παρόρμηση.

AstroTip: Μην αφήνεις την ανάγκη σου για συναίσθημα να σε παρασύρει σε λάθος επιλογές.

Αιγόκερως – Παρεξηγήσεις και μπερδεμένες καταστάσεις

Η σημερινή Πέμπτη χρειάζεται λεπτούς χειρισμούς φίλε μου Αιγόκερε, καθώς το τετράγωνο του Ερμή από τον Καρκίνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό δημιουργεί θολό τοπίο σε σχέσεις, συνεργασίες αλλά και οικογενειακά ζητήματα. Κάποια κουβέντα μπορεί να παρερμηνευτεί εύκολα ή ένα πρόσωπο να σου δώσει αντικρουόμενα μηνύματα που σε μπερδεύουν περισσότερο. Παράλληλα, θέματα σπιτιού, οικογένειας ή προσωπικών ισορροπιών σε κουράζουν ψυχολογικά και σε κάνουν να αισθάνεσαι πως δεν υπάρχει ξεκάθαρη λύση. Απόφυγε σήμερα σημαντικές αποφάσεις ή έντονες αντιδράσεις, γιατί η εικόνα που έχεις δεν είναι ολοκληρωμένη.

AstroTip: Μην θεωρείς δεδομένο ότι όλοι έχουν ξεκάθαρες προθέσεις σήμερα.

Υδροχόος – Κούραση και ασυνεννοησία

Η καθημερινότητα σήμερα γίνεται αρκετά απαιτητική φίλε μου Υδροχόε, αφού το τετράγωνο του Ερμή από τον Καρκίνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό φέρνει μπέρδεμα σε επικοινωνίες, μετακινήσεις, επαγγελματικές υποχρεώσεις αλλά και στο πρόγραμμά σου γενικότερα. Εύκολα μπορεί να ξεχάσεις κάτι σημαντικό, να υπάρξει καθυστέρηση ή μία συζήτηση να πάρει διαφορετική τροπή από αυτή που περίμενες. Παράλληλα, το μυαλό σου τρέχει περισσότερο από όσο αντέχεις και αυτό δημιουργεί ψυχική κόπωση. Μην αφήσεις αρνητικές σκέψεις ή λόγια τρίτων να σε επηρεάσουν περισσότερο απ’ όσο πρέπει.

AstroTip: Κινήσου πιο οργανωμένα και έλεγξε δύο φορές κάθε λεπτομέρεια.

Ιχθύες – Αυταπάτες και συναισθηματικές υπερβολές

Το τετράγωνο του Ερμή από τον Καρκίνο με τον κυβερνήτη σου Ποσειδώνα από τον Κριό επηρεάζει έντονα τη σημερινή ημέρα φίλε μου Ιχθύ και σε κάνει πιο ευάλωτο σε λάθος εκτιμήσεις, υπερβολικές προσδοκίες αλλά και συναισθηματικές εξιδανικεύσεις. Στα αισθηματικά μπορεί να παρασυρθείς εύκολα από λόγια, υποσχέσεις ή συμπεριφορές που δεν έχουν ουσιαστική βάση, ενώ οικονομικά ζητήματα χρειάζονται προσοχή γιατί κάτι ίσως δεν είναι τόσο ξεκάθαρο όσο φαίνεται. Παράλληλα, η ανάγκη σου για τρυφερότητα και αποδοχή σήμερα είναι πιο έντονη και αυτό μπορεί να σε κάνει πιο ευαίσθητο απέναντι στους άλλους.

AstroTip: Άκου την διαίσθησή σου, αλλά μην αγνοείς τα δεδομένα της πραγματικότητας.