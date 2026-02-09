Θρίλερ στο Καρπενήσι: Ακέφαλη και γυμνή η σορός μετά την πτώση ΙΧ από γκρεμό 300 μέτρων

Ένα ιδιαίτερα περίεργο και αποτρόπαιο δυστύχημα απασχολεί τις τελευταίες ώρες τις Αρχές στο Καρπενήσι, καθώς εντοπίστηκε ακέφαλη μία σορός.

Το συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (8/2), όταν όχημα που οδηγούσε ένας άνδρας εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό βάθους περίπου 300 μέτρων, κοντά στην Ιερά Μονή Παναγίας Προυσιώτισσας, σταματώντας λίγο πάνω από την κοίτη του ποταμού.

Αμέσως σήμανε συναγερμός, με τις Αρχές να κινητοποιούνται και να ξεκινά εκτεταμένη επιχείρηση στην περιοχή, στην οποία συμμετείχαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Mega, οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν σε μικρή απόσταση από το όχημα μία σορό, ακέφαλη και χωρίς ρούχα.

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι η σορός ανήκει σε άνδρα ηλικίας 59 ετών.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται και σήμερα με τη συνδρομή drone και θερμικών καμερών, προκειμένου να εντοπιστεί το υπόλοιπο σώμα του άτυχου άνδρα αλλά και να διαπιστωθεί αν στο όχημα επέβαινε και άλλο άτομο.

Έρευνα για εγκληματική ενέργεια ή ατύχημα

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Mega, αναφέρθηκε στο περιστατικό, επισημαίνοντας πως η κατάσταση της σορού είναι ιδιαίτερα κακή, ωστόσο αυτό δικαιολογείται από το μεγάλο ύψος της πτώσης.

«Έχει πέσει από πολύ μεγάλο ύψος το όχημα αυτό. Διερευνάται εάν πρόκειται για ατύχημα ή αν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι οι πρώτες ώρες, νομίζω θα μας βοηθήσει πολύ και η ιατροδικαστική εξέταση. Βέβαια η κατάσταση στην οποία βρέθηκε η σορός δικαιολογείται γιατί έχει πέσει από πολύ μεγάλο ύψος», ανέφερε χαρακτηριστικά.