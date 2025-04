Θρήνος στο Χόλιγουντ: Πέθανε σε ηλικία 24 ετών η ηθοποιός Sophie Nyweide - το κορίτσι «θαύμα»

Θρήνος στο Χόλιγουντ. Η Sophie Nyweide, το κορίτσι-θαύμα, η οποία, ως παιδί, έπαιξε σε ταινίες όπως το «Mammoth», το «Noah» και το «An Invisible Sign» πέθανε σε ηλικία μόλις 24 ετών.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή με ανακοίνωση της οικογένειάς της Sophie. Στο μήνυμα-ανακοίνωση δεν αναφέρθηκε η αιτία του ξαφνικού θανάτου της, όμως έγινε αναφορά για τις δυσκολίες που είχε περάσει κατά καιρούς με την υγεία της, χωρίς όμως να αποκαλυφθεί κάτι συγκεκριμένο. Η Sophie έφυγε την περασμένη Δευτέρα 14 Απριλίου.

«Η Sophie ήταν ένα καλό και έμπιστο κορίτσι. Αυτό συχνά την έκανε έρμαιο στα χέρια άλλων. Έγραφε και ζωγράφιζε με πάθος και μεγάλο μέρος αυτής της τέχνης απεικονίζει το βάθος που είχε και αντιπροσωπεύει επίσης τον πόνο που είχε μέσα της. Πολλά από τα γραπτά και τα έργα τέχνης της είναι χάρτες για τους αγώνες και τα τραύματά της.

Ακόμη όμως και με αυτούς τους χάρτες, τις διαγνώσεις και τις δικές της αποκαλύψεις, τα πιο κοντινά της άτομα, καθώς και οι θεραπευτές, οι αστυνομικοί και άλλοι όσοι προσπάθησαν να τη βοηθήσουν είναι καταρρακωμένοι, οι προσπάθειές τους δεν μπόρεσαν να τη σώσουν από τη μοίρα της» αναφέρει η ανακοίνωση.

«Έκανε αυτοθεραπεία για να αντιμετωπίσει όλο το τραύμα και την ντροπή που κρατούσε μέσα της και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατό της. Είχε πει επανειλημμένα πως «θα το διαχειριζόταν» μόνη της και απέρριψε τη θεραπεία που θα μπορούσε ενδεχομένως να της είχε σώσει τη ζωή» ανέφερε η οικογένειά της στην ανακοίνωση.

Η Nyweide εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην ταινία του 2006 «Bella» ακολούθησε ένα επεισόδιο του «Law & Order» και άλλοι ρόλοι στα «And Then Came Love», «Margot at the Wedding» και «New York City Serenade» τον επόμενο χρόνο.

Υποδύθηκε την κόρη του Gael García Bernal και της Michelle Williams στη ταινία του 2009 «Mammoth» ενώ συμμετείχε επίσης στις ταινίες «Shadows & Lies», «Mistakes Were Made», «Born Again» και «What Would You Do».