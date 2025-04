Ήταν έγκυος όταν πέθανε: Το σοκαριστικό πιστοποιητικό θανάτου της 24χρονης ηθοποιού Sophie Nyweide

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το θάνατο της 24χρονης Sophie Nyweid, που έλαμψε ως παιδί-θαύμα στο Χόλιγουντ.

Συγκεκριμένα το TMZ αναφέρει ότι η Sophie Nyweide ήταν δύο μηνών έγκυος όταν διαπιστώθηκε ο θάνατός της στις 14 Απριλίου στις 5 το πρωί στο Bennington στο Vermont.

Η Αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο ο θάνατός της να προήλθε από ακούσια λήψη υπερβολικής δόσης ουσιών, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο αυτός να οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Από πλευράς της η μητέρα της Sophie Nyweide, Σέλι, δήλωσε στο TMZ ότι ήξερε πως η κόρη της έκανε χρήση ναρκωτικών, αναφέροντας ότι ήταν μια πολύ μικροκαμωμένη κοπέλα, ενώ πρόσθεσε ότι η κόρη της ήταν με άλλους ανθρώπους όταν πέθανε, αλλά εκείνη δεν τους ήξερε.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το άψυχο σώμα της Sophie Nyweide εντοπίστηκε στην όχθη ενός ποταμού και στη συνέχεια επιτόπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ένας άνδρας φέρεται να ήταν μαζί με την 24χρονη ηθοποιό όταν πέθανε και να συνεργάζεται με τις Αρχές, αλλά δεν βρίσκεται στο κάδρο των υπόπτων ούτε θεωρείται πρόσωπο που να μπορεί να βοηθήσει στην εξακρίβωση των αιτιών θανάτου της Sophie Nyweide.

«Έσβησε» στα 24 της η Sophie Nyweide – Το παιδί-θαύμα

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή με ανακοίνωση της οικογένειάς της Sophie. Στο μήνυμα-ανακοίνωση δεν αναφέρθηκε η αιτία του ξαφνικού θανάτου της, όμως έγινε αναφορά για τις δυσκολίες που είχε περάσει κατά καιρούς με την υγεία της, χωρίς όμως να αποκαλυφθεί κάτι συγκεκριμένο. Η Sophie έφυγε την περασμένη Δευτέρα 14 Απριλίου.

Στο επικήδειο μήνυμα που δόθηκε στη δημοσιότητα, οι δικοί της άνθρωποι περιγράφουν τη Sophie ως ένα «ευγενικό και εμπιστοσύνης κορίτσι», τονίζοντας πως η ευαισθησία της συχνά την έκανε ευάλωτη. Το κείμενο φωτίζει τη σκοτεινή πλευρά της σύντομης ζωής της, κάνοντας λόγο για αγώνες με ψυχικά τραύματα και δυσκολίες: «Έγραφε και ζωγράφιζε ασταμάτητα, με τα έργα της να απεικονίζουν το βάθος της ψυχής της, αλλά και τον πόνο που κουβαλούσε».

Η Nyweide είχε ξεκινήσει την υποκριτική σε ηλικία έξι ετών και είχε συμμετάσχει σε αρκετές γνωστές παραγωγές, όπως το βραβευμένο «Bella» και το «Margot at the Wedding» του Noah Baumbach. Είχε εμφανιστεί επίσης στις ταινίες «And Then Came Love», «New York City Serenade» και «Mammoth», ενώ το 2014 είχε έναν ρόλο στην υπερπαραγωγή «Noah», δίπλα στον Ράσελ Κρόου.