Θρήνος στο Ναύπλιο: Νεκρός 46χρονος ορειβάτης μετά από τσίμπημα μέλισσας

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στο Ναύπλιο την Κυριακή (15/3), όταν ένας 46χρονος ορειβάτης και πατέρας μιας κόρης, έχασε τη ζωή του από επιπλοκές που ακολούθησαν το τσίμπημα μέλισσας.

Ο 46χρονος βρισκόταν σε εξόρμηση αναρρίχησης στην περιοχή της Καραθώνας στο Ναύπλιο, όταν δέχτηκε το τσίμπημα από μέλισσα, σύμφωνα με πληροφορίες του argolikeseidhseis.gr.

Το τσίμπημα προκάλεσε έντονη αλλεργική αντίδραση, εξελισσόμενη σε αλλεργικό σοκ. Παρά την άμεση μεταφορά του στο Νοσοκομείο Ναυπλίου από τους φίλους που βρίσκονταν μαζί του, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή, καθώς υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Πατέρας μιας κόρης και ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, ο Δαμιανός Νάκος είχε αφιερώσει τη ζωή του στη φύση και την προσφορά.

Ως παραγωγός και συνοδός βουνού, ίδρυσε τη Φυσιολατρική Ορειβατική Ομάδα Αργολίδας, με στόχο την ανάδειξη των φυσικών ομορφιών της Ερμιονίδας και τη διοργάνωση δράσεων εναλλακτικού τουρισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων και εθελοντικών πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος.