Τη δολοφονία της πρέσβη του Ισραήλ στο Μεξικό σχεδίαζε το Ιράν - Ο ρόλος της Βενεζουέλας

Μια απίστευτη συνωμοσία που είχε στον πυρήνα της την δολοφονία της πρέσβεως του Ισραήλ στο Μεξικό φέρεται να ενορχήστρωνε το Ιράν. Οι μεξικανικές αρχές απέτρεψαν μια απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης με στόχο την πρέσβειρα του Ισραήλ στο Μεξικό, Einat Kranz-Neiger, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών.

Αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ επιβεβαίωσαν ότι πίσω από το σχέδιο βρισκόταν το Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν, ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου επιθέσεων κατά ισραηλινών και αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, το σχέδιο δολοφονίας, το οποίο καταρτιζόταν καθ' όλη τη διάρκεια του 2024 και επρόκειτο να εκτελεστεί στις αρχές του 2025, ματαιώθηκε από τις μεξικανικές υπηρεσίες ασφαλείας. Αμερικανοί αξιωματούχοι διαβεβαίωσαν ότι η ενεργός απειλή έχει πλέον εξουδετερωθεί.

Ο Ρόλος της Πρεσβείας στη Βενεζουέλα

Πηγές των ΗΠΑ ανέφεραν ότι μεγάλο μέρος του σχεδιασμού πραγματοποιήθηκε από την ιρανική πρεσβεία στη Βενεζουέλα και την καθοδήγηση είχε ο πράκτορας του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, του παραστρατιωτικού σώματος που είναι ο θεματοφύλακας του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν, Hassan Izadi.

Ο Izadi φέρεται να πέρασε χρόνια στρατολογώντας ιρανούς πράκτορες σε όλη τη Λατινική Αμερική από την πρεσβεία. Μετά την ανάληψη νέας θέσης στην Τεχεράνη, ο Izadi συνέχισε να συνωμοτεί κατά της πρέσβειρας.

Δίκτυο επιθέσεων των Φρουρών της Επανάστασης

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια μονάδα του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, η Μονάδα 11000 της Δύναμης Κουντς (Quds Force), κρυβόταν και πίσω από μια σειρά πρόσφατων ματαιωμένων επιθέσεων κατά εβραϊκών και ισραηλινών στόχων στην Αυστραλία και την Ευρώπη.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε: «Αυτό είναι απλώς το πιο πρόσφατο παράδειγμα στη μακρά ιστορία των ιρανικών αποπειρών δολοφονίας διπλωματών, δημοσιογράφων, αντιφρονούντων και οποιουδήποτε διαφωνεί με το Ιράν σε όλο τον κόσμο – κάτι που πρέπει να προκαλέσει βαθιά ανησυχία σε κάθε χώρα όπου υπάρχει ιρανική παρουσία».

Η θέση του Ισραήλ

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών, Oren Marmorstein, επιβεβαίωσε ότι «Η ισραηλινή κοινότητα πληροφοριών και ασφάλειας θα συνεχίσει να εργάζεται ακούραστα, σε πλήρη συνεργασία με τις υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών σε όλο τον κόσμο, για την αποτροπή τρομοκρατικών απειλών από το Ιράν και τους πληρεξουσίους του εναντίον ισραηλινών και εβραϊκών στόχων παγκοσμίως». Η ιρανική αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη αρνήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό.