Τι έδειξε τελικά το αλκοτέστ του Μητσοτάκη;

«Αντισώματα» στο αλκοόλ φαίνεται πως έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μετά τη ψήφιση του προυπολογισμού ο πρωθυπουργός είχε το καθιερωμένο ολιγόλεπτο πηγαδάκι με τους δημοσιογράφους, όπου μεταξύ άλλων ρωτήθηκε και για το αλκοτέστ στο οποίο αν και πεζός υπεβλήθη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, που επισκέφθηκε ένα από τα μπλόκα της Τροχαίας στο κέντρο της Αθήνας.

Μολονότι ο κ. Μητσοτάκης είχε μόλις τελειώσει το δείπνο του στο οποίο, όπως έκανε γνωστό, είχε καταναλώσει 2 ποτήρια κρασί η μέτρηση έδειξε 0,06 αρκετά κάτω δηλαδή από το όριο, πάνω από το οποίο ελλοχεύουν οι αυστηρές ποινές του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.



