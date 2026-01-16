Τι είναι τα νέφη virga που εμφανίστηκαν στον αττικό ουρανό

Όσοι έστρεψαν το βλέμμα τους στον αττικό ουρανό την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026 αντίκρισαν σύννεφα με παράξενους σχηματισμούς, διαφορετικά από τα συνηθισμένα. Πρόκειται για τα νέφη vigra, ένα εντυπωσιακό μετεωρολογικό φαινόμενο.

Όπως εξηγεί το meteo.gr: «Πρόκειται για υετό που ξεκινά από τα σύννεφα αλλά εξατμίζεται πριν φτάσει στο έδαφος, λόγω ξηρών στρωμάτων αέρα χαμηλότερα στην ατμόσφαιρα. Το αποτέλεσμα είναι αυτές οι χαρακτηριστικές «ουρές» που κρέμονται από τα σύννεφα και χάνονται στον αέρα».



«Ένα όμορφο παράδειγμα του πόσο δυναμική και πολύπλοκη είναι η ατμόσφαιρα, ακόμα και σε μια φαινομενικά ήρεμη ημέρα», καταλήγει η υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.



Τα νεφελώματα virga

Τα νεφελώματα virga (virga clouds) είναι ουσιαστικά βροχή ή χιόνι που πέφτει από τα σύννεφα, αλλά εξατμίζεται ή μετατρέπεται από στερεό σε αέριο πριν φτάσει στο έδαφος, δημιουργώντας οπτικά «ουρές» ή «κουρτίνες» που κρέμονται από το σύννεφο και εξαφανίζονται.

Αυτό συμβαίνει συνήθως σε ξηρότερες περιοχές ή σε μεγαλύτερα υψόμετρα, όπου ο αέρας κάτω από το σύννεφο είναι πολύ ξηρός για να επιτρέψει την επιβίωση της υγρασίας.



Πώς σχηματίζονται



Σχηματισμός βροχής/χιονιού: Η βροχή ή το χιόνι σχηματίζεται μέσα στο σύννεφο.



Πτώση και εξάτμιση: Καθώς η βροχή/χιόνι πέφτει, περνά μέσα από ένα στρώμα αέρα που είναι πολύ ζεστό ή ξηρό, με αποτέλεσμα να εξατμίζεται και να μην φτάνει στο έδαφος.



Οπτικό αποτέλεσμα: Αυτή η εξατμισμένη υγρασία δημιουργεί τις ορατές, ραβδωτές ουρές (virga) που μοιάζουν με ανεστραμμένα ποτάμια ή μακριά μαλλιά.



Επίδραση: Μπορεί να ψύξει τον αέρα καθώς εξατμίζεται, προκαλώντας ριπές ανέμου ή ξαφνικές πτώσεις θερμοκρασίας.



Αξίζει να σημειωθεί ότι φαινόμενο virga παρατηρείται και σε άλλα μέρη του ηλιακού συστήματος, όπως στην Αφροδίτη (με θειικό οξύ) και στον Άρη (με χιόνι).