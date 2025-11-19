Phubbing: Η απλή καθημερινή κίνηση που μπορεί να καταστρέψει τη σχέση σου - Πώς θα το διορθώσεις

Αν και το κινητό αποτελεί πλέον απαραίτητο εξάρτημα της καθημερινής μας ζωής, δεν παύει να είναι ένα εργαλείο που μπορεί να αποβεί καταστροφικό για τις σχέσεις μας και δη τις ερωτικές.

Λόγω αυτής της εξάρτησης που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα, γεννήθηκε και ο όρος «phubbing» που επί της ουσίας σημαίνει να αγνοείς ακούσια κάποιον καθώς κοιτάς την οθόνη του τηλεφώνου σου. Το φαινόμενο αυτό, όμως, δεν απασχολεί μόνο τα ερωτικά ζευγάρια αλλά και ολόκληρες οικογένειες.

Μελέτες έδειξαν ότι ακόμη και όταν ένας γονιός προτιμά να ασχολείται με το κινητό του, αυτό επιδρά αρνητικά στην ψυχολογία του παιδιού του με πολύ αρνητικές, συχνά, συνέπειες. Το βασικότερο είναι ότι με την πάροδο του χρόνου αποδυναμώνεται η σχέση παιδιού - γονιού κάτι που μπορεί να πλήξει ακόμη και την αυτοεκτίμηση του όσο αυτό μεγαλώνει.

Σύμφωνα με την καθηγήτρια Ψυχολογίας του University College London, Kaitlyn Regehr, αντί ένας άνθρωπος να επικρίνει τον εαυτό του για την έλλειψη αυτοελέγχου, το να κατανοήσει πότε είναι η σωστή στιγμή για να ασχοληθεί με τον κινητό του είναι σαφώς πιο αποτελεσματικό.

Πώς θα αποτρέψετε αυτή την κακή συνήθεια

Η ίδια, μιλώντας στο Woman's Hour, προτείνει έναν απλό τρόπο για να μην πέφτετε στην παγίδα να σηκώνετε το τηλέφωνό σας άσκοπα όταν είστε με κάποιον άλλο.

Κάθε φορά λοιπόν που πιάνετε το τηλέφωνό σας, ενημερώστε τον διπλανό σας ο οποίος σας απευθύνει τον λόγο γιατί το κάνετε. Όταν ολοκληρώσετε τη δουλειά σας, αφήστε το κάτω και συνεχίστε τη συζήτηση. Αυτό τουλάχιστον θα σας αποτρέψει από το να χαρακτηριστείτε τουλάχιστον αγενής.

Ακούγεται υπερβολικά εύκολο, αλλά η Regehr τονίζει ότι αυτή η μικρή κίνηση μπορεί να βοηθήσει στην αλλαγή της συμπεριφοράς μας, καθώς συχνά ελέγχουμε μηνύματα, σαρώνουμε ειδοποιήσεις ή «απλώς ψάχνουμε γρήγορα κάτι» χωρίς να το σκεφτόμαστε.

Αυτό που έχει σημασία είναι η διαφάνεια, επομένως αν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα που πρέπει να ελέγξετε, θα πρέπει να πείτε στον άνθρωπο που κάθεται απέναντί σας «Συγγνώμη, πρέπει να απαντήσω σε αυτό, δώσε μου μισό λεπτό και έχεις ξανά την προσοχή μου».

«Αυτή η κίνηση σας κάνει να δείχνετε πιο υπεύθυνος επειδή είναι λιγότερο πιθανό να παρασυρθείς και να σκρολάρεις παράλληλα σε άλλες εφαρμογές με τις ώρες» σημειώνει η Regehr.

«Μια επικίνδυνη σπείρα»

Από την άλλη, Claire Hart, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Southampton, ηγήθηκε μιας μελέτης στην οποία συμμετείχαν 196 άτομα που μίλησαν για τις σχέσεις τους και τη χρήση του τηλεφώνου. Συνολικά, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσο περισσότερο νιώθεις ότι σε αγνοούν (phubbing), τόσο χειρότερη τείνει να γίνεται η σχέση σου.

«Δεν αντιδρούν όλοι με τον ίδιο τρόπο», λέει η Hart. «Εξαρτάται από την προσωπικότητα, αλλά όταν ένα άτομο νιώσει ότι το αγνοούν, αυτό μπορεί να πυροδοτήσει εχθρικότητα. Παίρνουν το τηλέφωνό τους και τότε δημιουργείται μια επικίνδυνη σπείρα, καθώς κάθε σύντροφος νιώθει ότι τον έχουν απορρίψει ενώ συχνά μπορεί να αισθανθεί λιγότερο πολύτιμος από αυτό το οποίο υπάρχει στην οθόνη».

Κάθε φορά που δημιουργείται αυτή η κατάσταση λοιπόν, χάνετε τη σύνδεση και μόλις αφήσετε μια κοινή στιγμή για να απορριφθείτε από μια οθόνη, μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για να επανέλθετε σε αυτό που συνέβαινε πριν.