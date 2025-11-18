Αυτά τα επαγγέλματα είναι πιο επιρρεπή στην απιστία

Περνάμε αμέτρητες ώρες στον χώρο εργασίας. Αρκετές φορές, περισσότερες απ’ όσες αφιερώνουμε στον σύντροφό μας ή στην οικογένειά μας.



Έτσι, δεν αποτελεί έκπληξη ότι η απιστία στον χώρο εργασίας είναι μια πραγματικότητα που, σύμφωνα με έρευνα του Forbes, αφορά το 40% των συμμετεχόντων: σχεδόν ένας στους δύο παραδέχτηκε ότι απάτησε τον/την σύντροφό του με συνάδελφο.

Ποια είναι ωστόσο τα επαγγέλματα που εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά απιστίας;



Ο Βρετανός ιδιωτικός ντετέκτιβ Πολ Έβανς, με χιλιάδες υποθέσεις στο ενεργητικό του, αποκαλύπτει στη Metro τα πέντε επαγγέλματα που συναντά πιο συχνά σε περιπτώσεις απιστίας.



Αν και τα παρακάτω επαγγέλματα εμφανίζονται πιο συχνά σε υποθέσεις απιστίας, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η απιστία δεν είναι ζήτημα επαγγέλματος, αλλά προσωπικών επιλογών.

5. Επαγγελματίες IT - Οι «αθόρυβοι» πρωταγωνιστές της ψηφιακής απιστίας

Παρότι η εικόνα ενός εργαζομένου καθηλωμένου μπροστά σε οθόνες δεν παραπέμπει σε… περιπέτειες εκτός σχέσης, η πραγματικότητα είναι διαφορετική.



Σύμφωνα με τον ντετέκτιβ: «Έχουμε χειριστεί πολύ περισσότερες υποθέσεις απιστίας στον τομέα της πληροφορικής απ’ ό,τι περιμέναμε».



Οι εργαζόμενοι στο IT έχουν πολλές φορές υψηλή τεχνογνωσία, κάτι που τους επιτρέπει να αποκρύπτουν εύκολα τα ψηφιακά τους ίχνη, ενώ η συνεχής χρήση κινητών και social media δίνει χώρο για κρυφές επικοινωνίες.



4. Πωλητές - Η πίεση και η γοητεία του επαγγέλματος

Η φύση του επαγγέλματος - διαπραγματεύσεις, ταξίδια, δυναμικοί χαρακτήρες - φαίνεται να ενισχύει την πιθανότητα για απιστία.

Ο Έβανς εξηγεί: «Οι πωλητές είναι πειστικοί από τη φύση τους, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στη χειραγώγηση».

Η ομάδα του έχει παρακολουθήσει πωλητές ανά την χώρα, όπου έχει διαπιστωθεί απιστία με συναδέλφους αλλά και με άτομα που γνώριζαν σε μπαρ ξενοδοχείων κατά τη διάρκεια επαγγελματικών ταξιδιών.

3. Αεροσυνοδοί - Η απόσταση που θολώνει τα όρια

Οι αεροσυνοδοί βρίσκονται συχνά μακριά από το σπίτι, σε διαφορετικές χώρες και διαφορετικές ζώνες ώρας, κάτι που φαίνεται να τροφοδοτεί τον πειρασμό.

Ο ντετέκτιβ σημειώνει: «Η απόσταση και το glamorous περιβάλλον των ταξιδιών κάνει τα όρια να εξαφανίζονται πιο εύκολα».



Μάλιστα, μία υπόθεση που ανέλαβε αφορούσε παντρεμένη αεροσυνοδό που συναντούσε τακτικά πιλότο άλλης εταιρείας σε ξενοδοχεία κατά τις ενδιαμέσες στάσεις μεταξύ των πτήσεων - για μήνες.

2. Εργαζόμενοι σε call center - Η οικειότητα των πολλών ωρών



Οι εργαζόμενοι σε τηλεφωνικά κέντρα μοιράζονται μικρούς χώρους για πολλές συνεχόμενες ώρες, κάτι που δημιουργεί αναπόφευκτα στενές σχέσεις.



Όπως εξηγεί ο Έβανς: «Οι πιέσεις της καθημερινότητας και οι πολλές ώρες δίπλα-δίπλα οδηγούν συχνά σε φιλίες που ξεπερνούν τα όρια».

Το επάγγελμα αυτό καταλαμβάνει σταθερά υψηλές θέσεις στη λίστα υποθέσεων που καταγράφουν οι ιδιωτικοί ντετέκτιβ.

1. Ιατρικό προσωπικό - Το επάγγελμα με τα περισσότερα περιστατικά απιστίας

Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι γιατροί, οι νοσηλευτές και γενικότερα οι εργαζόμενοι στον ιατρικό τομέα. Κι αυτό δεν αποτελεί έκπληξη για όποιον έχει παρακολουθήσει έστω και ένα επεισόδιο του Grey’s Anatomy.

Οι επαγγελματίες της υγείας περνούν έως και 60 ώρες την εβδομάδα στο νοσοκομείο, εργάζονται υπό εξαιρετικά έντονο στρες και έχουν συχνές νυχτερινές βάρδιες - όλα στοιχεία που αυξάνουν την πιθανότητα στενής σύνδεσης με συναδέλφους.



Ο ντετέκτιβ περιγράφει χαρακτηριστική υπόθεση: «Ανακαλύψαμε ότι μια νοσηλεύτρια διατηρούσε σχέση με γιατρό κατά τη διάρκεια των νυχτερινών τους βαρδιών, συναντώντας τον σε εφεδρικό δωμάτιο του νοσοκομείου».



Η εργασιακή πίεση, το άγχος και τα αυξημένα οικονομικά βάρη του κλάδου φαίνεται να ενισχύουν την πιθανότητα μιας παράλληλης σχέσης.