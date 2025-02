Τι κάνει η Κέιτ με τα μεταχειρισμένα ρούχα των πριγκιπόπουλων; Η απλή συνήθεια με το τεράστιο «μήνυμα»

Η Κέιτ Μίντλετον είναι μια γυναίκα που κάνει πράξη την κυκλική οικονομία, την βιώσιμη ανάπτυξη και την ανακύκλωση. Η ίδια φοράει συχνά ρούχα που έχει ξαναφορέσει ακόμα και 10 χρόνια πριν, δίνοντας το μήνυμα, ότι η κομψότητα και η υπευθυνότητα μπορούν να συνδυαστούν άψογα. Τι γίνεται όμως με τα ρούχα των πριγκιπόπουλων; Πού πηγαίνουν τα ρούχα που δεν τους κάνουν μεγαλώνοντας;

Πρόσφατα η πριγκίπισσα της Ουαλίας επισκέφθηκε ένα εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας στη στη Νότια Ουαλία και παρακολουθούσε από κοντά τη διαδικασία παραγωγής, το οποίο ειδικεύεται σε χειροποίητα πλεκτά και κάλτσες. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής της, η Κέιτ εντυπωσιάστηκε από την πολυπλοκότητα των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των πλεκτών, λέγοντας χαρακτηριστικά πόσο «υπέροχο είναι να ξαναχρησιμοποιείς ποιοτικά ρούχα».

Ωστόσο αυτή την αξία της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης φαίνεται ότι την έχει μεταλαμπαδεύσει και στα τρία της παιδιά, καθώς τόσο ο Τζορτζ και ο Λούις όσο και η Σάρλοτ χαρίζουν πολλά από τα κομμάτια της γκαρνταρόμπας τους -που δεν τους κάνουν πλέον- σε άλλα μέλη της οικογένειας τοςυ, δίνοντας ξανά με αυτόν τον τρόπο «ζωή» στα ρούχα τους.

Πού πηγαίνουν τα ρούχα που δεν τους κάνουν μεγαλώνοντας;

Ο Τζέιμς Μίντλετον, ο μικρότερος αδερφός της Κέιτ, παραλαμβάνει όσα ρούχα δεν χωράνε πλέον στα παιδιά της ίδιας και της αδελφής της, Πίπα. Ο μικρός Inigo, που γεννήθηκε το φθινόπωρο του 2023, γίνεται ο νέος κάτοχος αυτών των προσεκτικά διατηρημένων ρούχων, που έχουν περάσει από τα ξαδέρφια του.

Στο αυτοβιογραφικό του βιβλίο «Meet Ella: The Dog Who Saved My Life (2024)», ο Τζέιμς αποκάλυψε ότι τόσο η Πίπα -η οποία έχει επίσης τρία παιδιά, τον Άρθουρ, τη Γκρέις και τη Ρόουζ- όσο και η Κέιτ τού στέλνουν μεγάλες ποσότητες ρούχων.

«Μου φέρνουν δύο μεγάλες βαλίτσες γεμάτες με χειροποίητα ρούχα. Έτσι, η ντουλάπα του Inigo είναι γεμάτη με αξιολάτρευτα κομμάτια που έχουν φορέσει τα ξαδέρφια του, ακόμα και τα κορίτσια». Πρόσθεσε επίσης ότι, «αν και προς το παρόν πολλά από αυτά είναι μεγαλύτερα από το μέγεθός του, με την ταχύτητα που μεγαλώνουν τα μωρά, σύντομα θα του ταιριάζουν απόλυτα».

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Hello!, τον Σεπτέμβριο του 2024, ο Τζέιμς σχολίασε πως αυτά τα μεταχειρισμένα ρούχα δεν είναι μόνο μια πρακτική και βιώσιμη λύση, αλλά προσφέρουν και στις αδερφές του την ευκαιρία να αναπολήσουν τα παιδιά τους όταν ήταν μικρότερα. «Όταν βλέπουν τον Inigo να φορά κάτι που κάποτε ανήκε στα δικά τους παιδιά, θυμούνται πόσο μικρά ήταν τότε και πόσο έχουν μεγαλώσει. Είναι σαν ένα ταξίδι στο παρελθόν», ανέφερε χαρακτηριστικά.