«Τι λέμε για τον Τσίπρα;» - Απαιτείται επειγόντως «φροντιστήριο» και «γραμμή»

Μπορεί (τελικά) να μην έκανα λάθος και το ΠΑΣΟΚ να εξαφανίστηκε την ημέρα της επίσκεψης Ζελένσκι στην Αθήνα, αλλά για χθες δεν πρέπει να έχετε παράπονο.

Οι δηλώσεις της Ράνιας Θρασκιά και το σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη για έναν άγνωστο λόγο προκάλεσαν την «έκρηξη» της Χαριλάου Τρικούπη.

145 λέξεις σπατάλησε το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του για να απαντήσει στην κυβέρνηση που όπως γράφει σήμερα ο Κουκλουμπέρης, πέταξε την «μπανανόφλουδα» που μια χαρά πάτησαν οι κατά τα άλλα εκπαιδευμένοι πασόκοι. Για δηλώσεις που ελάχιστη δημοσιότητα θα είχαν πάρει εάν δεν υπήρχε αυτή η σπουδή του ΠΑΣΟΚ να απαντήσει στο Μέγαρο Μαξίμου.

Εάν σε κάτι συμφωνούν οι παλαιότεροι πολιτικοί (και ουδέτεροι) παρατηρητές είναι πως τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ χρειάζονται επειγόντως «φροντιστήριο» και «γραμμή» για το τι θα λένε δημοσίως όταν δέχονται ερωτήσεις για τον Τσίπρα, με το όποιο υποθετικό ή μη σενάριο.

Γιατί σε διαφορετική περίπτωση, μέρα παρά μέρα, θα υπάρχει μια νέα «Θρασκιά».