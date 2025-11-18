Χριστοδουλάκης για Τσίπρα: Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε επιλογές που πλήγωσαν το ΠΑΣΟΚ και την πατρίδα

Σαφείς αποστάσεις από τη θέση της κ. Θρασκιά για τον διάλογο που μπορεί να γίνει και με το πιθανό κόμμα Τσίπρα, πήρε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης ξεκαθαρίζοντας πως «κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει επιλογές που πλήγωσαν το ΠΑΣΟΚ, την πατρίδα αλλά και την Αριστερά».

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Χριστοδουλάκης τόνισε πως στόχος του ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι το «άνοιγμα» στη «δεξαμενή του καναπέ» με προτάσεις προς τους πολίτες που θα τους δώσουν διέξοδο για μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση.

«Ο στόχος είναι να αλλάξουμε την πολιτική που εφαρμόζεται και όχι να τη συμπληρώσουμε με πρόγραμμα, θέσεις, στελέχη και ιδέες» είπε ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ εκτιμώντας ωστόσο πως πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά βήματα ώστε να επιτευχθεί ο στόχος που έχει θέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης για νίκη στις επόμενες εκλογές.