Κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ τσακώνονται για τον Τσίπρα μέσω της... Θρασκιά

Η προερχόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ και νυν βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ράνια Θρασκιά με μια δήλωσή της για τον Αλέξη Τσίπρα και τις προοπτικές για ευρύτερες συνεργασίες στο χώρο της κεντροαριστεράς, προκάλεσε την αντιπαράθεση ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και στη Χαριλάου Τρικούπη.

«Θεωρώ και ελπίζω πως ό,τι υπάρχει στη χώρα και εκφράζει τον προοδευτικό χώρο πρέπει να συσπειρωθεί υπό το ΠΑΣΟΚ και να έχουμε συνομιλητές μας τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτό το κομμάτι. Ακόμα και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί είμαστε ανοιχτοί σε αυτόν τον διάλογο. Οποιοσδήποτε κάθεται κάτω από το προεκλογικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι συνομιλητής μας αλλά πάντα με επικεφαλής τον Νίκο Ανδρουλάκη», είπε η κ. Θρασκιά στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ προκαλώντας την αντίδραση του Μεγάρου Μαξίμου.

Ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάλεσε τη Χαριλάου Τρικούπη να πάρει θέση για τις δηλώσεις της Ράνιας Θρασκιά:

«Πριν από λίγη ώρα, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ράνια Θρασκιά σε συνέντευξή της κατέστησε εν δυνάμει συνομιλητή του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον κ. Τσίπρα.



Αντίστοιχες δηλώσεις έχουμε ακούσει και από άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, ως συνέχεια της επιλογής της ηγεσίας του κόμματος να συνταχθεί τους προηγούμενους μήνες, σε μία σειρά ζητημάτων, όχι μόνο με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με κομματίδια που προήλθαν από αυτό τον χώρο, υιοθετώντας κάποιες φορές ακόμα και την ακραία ρητορική τους.



Αλήθεια, είναι όλοι στο ΠΑΣΟΚ σύμφωνοι με αυτές τις δηλώσεις τη στιγμή που στελέχη του στοχοποιήθηκαν από τα «παραϋπουργεία δικαιοσύνης» του κ. Τσίπρα και «κρεμάστηκαν στα μανταλάκια»;



Πώς νιώθουν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης όσοι κράτησαν, πριν από 10 χρόνια, μαζί με τους βουλευτές της ΝΔ, την Ελλάδα στην Ευρώπη, όταν ακούν από «συντρόφους» τους ότι εκείνος που τους κουνούσε τότε το δάχτυλο αποτελεί εν δυνάμει εταίρο τους;»

ΠΑΣΟΚ: «Τσιπρολογία και άγιος ο Θεός»

Το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε έντονα κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από «τα καθημερινά προβλήματα, τα σκάνδαλα, το μνημόνιο στον πρωτογενή τομέα».

Ο κ. Μαρινάκης επέλεξε να μείνει σιωπηλός την επομένη της συζήτησης στη Βουλή για την ακρίβεια, όπου ο Πρωθυπουργός έδειξε την τεράστια απόσταση του από τις κοινωνικές ανάγκες φέρνοντας ως δικαιολογία για το ράλι ακρίβειας, την καρτελοποίηση της αγοράς, το δυσθεώρητο κόστος διαβίωσης και την καταρράκωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών το αμίμητο επιχείρημα «δεν είμαι ο Χάρι Πότερ».

Με την έναρξη της εβδομάδας ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος έδειξε την ατζέντα της κυβέρνησης: Τσιπρολογία και άγιος ο Θεός!

Γιατί στο σκεπτικό του Μαξίμου «με μια Ιθάκη… ξεχνιέσαι». Που να συζητάμε τώρα για τα καθημερινά προβλήματα, τα σκάνδαλα, το μνημόνιο στον πρωτογενή τομέα κ.ο.κ.

Αυταπατάται όμως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αν νομίζει ότι θα αλλάξει τη δημόσια ατζέντα.

Οι πολίτες έπαθαν και έμαθαν και από τον κ. Τσίπρα και από τον κ. Μητσοτάκη. Μια από τα ίδια ισοδυναμεί με καθήλωση της χώρας και της ζωής τους.

Το Μέγαρο Μαξίμου επανήλθε και μέσω κυβερνητικών πηγών σχολίασε:

«145 λέξεις έγραψε το Γραφείο Τύπου ΠΑΣΟΚ και δεν αφιέρωσε ούτε μία για να απαντήσει στα ερωτήματα που του έθεσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. Πολύ δύσκολα πρέπει να είναι τα πράγματα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης».