To ΠΑΣΟΚ θέτει θέμα Τασούλα για το δημοσίευμα του «Βήματος»

Και ξαφνικά θέμα Τασούλα στον πολιτικό ορίζοντα. Αφορμή το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα του «Βήματος» που υπογράφει ο Αντώνης Καρακούσης και έχει τίτλο: «Τι ανησυχεί τον Πρόεδρο».

Στο δημοσίευμα και με αφορμή την αδυναμία συναίνεσης των πολιτικών δυνάμεων για την επιλογών προέδρων σε κρίσιμες Ανεξάρτητες Αρχές, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκφράζει σε συνομιλητές του αγωνία για την πορεία της χώρας και δεν αποκλείει ακόμα και το ενδεχόμενο της ακυβερνησίας αφού τα κόμματα αδυνατούν να συζητήσουν και να συμφωνήσουν για το παραμικρό και η πολιτική ρευστότητα εντείνεται.

Δεν είναι αμελητέα αυτή η παρέμβαση του Κωνσταντίνου Τασούλα και απ' ότι φαίνεται συζητείται έντονα ήδη στα κομματικά επιτελεία.

Για το ΠΑΣΟΚ υπάρχει μάλιστα μείζον θέμα όπως τουλάχιστον έκανε σαφές ο Κώστας Τσουκαλάς (Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης).

«Είναι πρωτοφανής παρέμβαση και δεν έχει ξαναγίνει να παρεμβαίνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μέσω διαρροών» είπε ο εκπρόσωπος του κόμματος ζητώντας μάλιστα από την Προεδρία της Δημοκρατίας να διευκρινίσει αν το δημοσίευμα αυτό απηχεί τις απόψεις του Προέδρου της Δημοκρατίας και αν έχει συναινέσει στη δημοσίευσή του.

«Αν δεν διαψεύσει, είναι εξόχως προβληματικό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να εμφανίζεται ως σχολιαστής δημοσκοπήσεων και να προβαίνει σε παρατηρήσεις αντιθεσμικές για τα πολιτικά κόμματα και τα αποτελέσματα της κάλπης» λέει ο κ. Τσουκαλάς.

