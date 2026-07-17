«Τι λέμε με τον Σαμαρά στο τηλέφωνο» - Ο Γερουλάνος για τον ξάδερφό του
Με τη χαλαρότητα που τον διακρίνει, ο Παύλος Γερουλάνος απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις στην εκπομπή της Αθηναϊδας Νέγκα στο Action24 για τον ξάδερφό του Αντώνη Σαμαρά
Μιλάνε στο τηλέφωνο αλλά πολιτικά δε λένε γιατί ο Γερουλάνος «ξεστράτισε», όπως λέει ο πρώην Πρωθυπουργός.
Εκεί έξω όμως υπάρχει κόσμος που τον ακούει, ειδικά για τα εθνικά θέματα. «Η κριτική του είναι ακέραια και στοχευμένη, κόβει με το βαμβάκι» είπε ο Παύλος Γερουλάνος.