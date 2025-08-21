Τι να προσέχεις αν έχεις στην κατοχή σου χαρτονόμισμα των 500 ευρώ - Τα «εμπόδια» στην τράπεζα

Ήταν 4 Μαΐου 2016 όταν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποφάσισε να σταματήσει οριστικά την παραγωγή του τραπεζογραμματίου των 500 ευρώ και να το εξαιρέσει από τη σειρά «Ευρώπη», λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες ότι θα μπορούσε να διευκολύνει παράνομες δραστηριότητες.



Ωστόσο, αποδεχόμενη η ΕΚΤ τον διεθνή ρόλο του ευρώ και την ευρεία εμπιστοσύνη στα τραπεζογραμμάτιά του, ελήφθη η απόφαση το τραπεζογραμμάτιο των 500 ευρώ να παραμείνει νόμιμο χρήμα και, ως εκ τούτου, να μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται ως μέσο πληρωμής και αποθήκευσης αξίας.



Επίσης, διατηρεί την αξία του και μπορεί να ανταλλάσσεται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος για απεριόριστο χρονικό διάστημα.

Κατάθεση στην τράπεζα

Αν έχεις στην κατοχή σου - για καλή σου τύχη (!) - ένα ή περισσότερα χαρτονομίσματα των 500 ευρώ, καλό είναι να ξέρεις τι ισχύει αν θελήσεις να το καταθέσεις στην τράπεζα.