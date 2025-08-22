Καμπανάκι Ντράγκι: «Τέλος οι αυταπάτες – Η Ευρώπη χωρίς δύναμη»

Ένα αυστηρό μήνυμα προς τους Ευρωπαίους ηγέτες έστειλε ο πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ και πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, Μάριο Ντράγκι προειδοποιώντας ότι η ΕΕ δεν μπορεί πλέον να στηρίζεται στο μέγεθος της οικονομίας της για να εξασφαλίσει παγκόσμια δύναμη και επιρροή.

«Το 2025 θα μείνει στη μνήμη ως η χρονιά που εξαφανίστηκε αυτή η ψευδαίσθηση», τόνισε από το Ρίμινι, μιλώντας σε συγκέντρωση Καθολικών.

Ο Ντράγκι αναφέρθηκε ευθέως στις πιέσεις που δέχεται η Ευρώπη:

Δασμοί από τις ΗΠΑ, τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο και παραδοσιακό σύμμαχο.

Απαίτηση για αύξηση στρατιωτικών δαπανών, με τρόπους που –όπως είπε– δεν αντανακλούν πάντα τα ευρωπαϊκά συμφέροντα.

Mario Draghi’s words today in Rimini may sound harsh, raw, even pessimistic. In truth, they are not. They are a powerful wake-up call to the reality of our time: either Europe changes, moving beyond old mechanisms of survival, or it risks an inglorious decline. As European… pic.twitter.com/0lzCPOiUkj — European Democrats (@democrats_eu) August 22, 2025

«Η ΕΕ θεατής»

Ο πρώην κεντρικός τραπεζίτης κατηγόρησε την Ένωση ότι παραμένει «θεατής» σε κρίσιμες διεθνείς συγκρούσεις: στο Ιράν, στη Γάζα, ακόμη και στην Ουκρανία, όπου ,παρά τη μεγαλύτερη στήριξη σε βοήθεια– είχε «περιθωριακό ρόλο» στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Το μήνυμα Ντράγκι

Εδώ και χρόνια ο Ντράγκι ζητά ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Πέρυσι, παρουσίασε στην Κομισιόν μια εκτενή έκθεση για την ένωση κεφαλαιαγορών, τη χρηματοδότηση της καινοτομίας και την τόνωση της ανάπτυξης. «Τα γεγονότα κατήργησαν κάθε αυταπάτη ότι η οικονομία από μόνη της μπορεί να φέρει γεωπολιτική ισχύ», υπογράμμισε με έμφαση.