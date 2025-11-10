Τι ψάχνει η.... «τουρκική ΕΡΤ» στην Ελλάδα

Πέντε κατοχυρώσεις εμπορικών σημάτων έχει πραγματοποιήσει η TRT - o κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Τουρκίας – τον τελευταίο μήνα στο αρμόδιο ελληνικό μητρώο.

Εδώ αξίζει να αναφέρω ότι οι γείτονες λειτουργούν στην ελληνική γλώσσα εδώ και αρκετά χρόνια επίσημο ενημερωτικό site (trtellinika.com) το οποίο... ενημερώνει στη γλώσσα μας, μεταξύ των άλλων, για τις θέσεις της Τουρκίας για τα Κατεχόμενα (οι ίδιοι την αποκαλούν «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου») και την μουσουλμανική (κατά τους ίδιους «τουρκική») μειονότητα στη Θράκη.

Οι Τούρκοι προωθούν συστηματικά και αυξάνουν την προβολή τους σε ότι αφορά την ενημέρωση στην ευρύτερη περιοχή. Τα τελευταία χρόνια έχουν προχωρήσει στην δημιουργία ενός νέου καναλιού, του TRT Balkan που απευθύνεται κυρίως στους πληθυσμούς των Δυτικών Βαλκανίων, με μία από τις γλώσσες που αναμεταδίδεται να είναι και τα «μακεδονικά».