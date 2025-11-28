Τι σημαίνει η παράταση του πλαφόν 3% στις εμπορικές μισθώσεις - Ποιους αφορά και ποιοι εξαιρούνται

Παράταση για ακόμα ένα έτος έλαβε το ανώτατο πλαφόν ύψους 3% που αφορά τις αυξήσεις των ενοικίων επαγγελματικής στέγης, το οποίο είχε αρχικά θεσπιστεί για το 2024 ωστόσο θα παραμείνει και το 2026.

Η απόφαση έρχεται ως συνέχεια της αποτελεσματικής εφαρμογής του μέτρου, το οποίο απέδειξε την στήριξή του στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προστατεύοντας τη βιωσιμότητά τους ενώ ταυτόχρονα δεν αδικεί τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Το μέτρο ψηφίστηκε χθες, Πέμπτη (27/11) με τροπολογία και η απόφαση ήρθε μετά από συνάντηση που είχαν ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) Σταύρος Καφούνης με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκος νωρίτερα μέσα στη μέρα.

Αναφέρεται, μάλιστα, ότι η διατήρηση του πλαφόν στις αυξήσεις των μισθωμάτων επαγγελματικής στέγης αποτελεί κρίσιμο εργαλείο που παίζει καθοριστικό ρόλο στη σταθερότητα της αγοράς, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη συνέχιση της παραγωγικής λειτουργίας χιλιάδων εμπορικών επιχειρήσεων.

Τι σημαίνει πρακτικά η εφαρμογή του πλαφόν

Η εφαρμογή του πλαφόν ουσιαστικά αποτρέπει υπερβολικές αυξήσεις στα μισθώματα, ειδικά σε περιπτώσεις που η συμφωνία προβλέπει αυτόματες αναπροσαρμογές βάσει του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ). Για παράδειγμα, αν το μηνιαίο μίσθωμα ενός επαγγελματικού ακινήτου ήταν 1.000 ευρώ το 2025, η αύξηση για το 2026 δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 30 ευρώ, ανεξαρτήτως των οικονομικών συνθηκών.

Σε περιπτώσεις που το μίσθωμα είχε παραμείνει αμετάβλητο για χρόνια ή αν η αρχική συμφωνία προέβλεπε κλιμακωτές αυξήσεις, η ρύθμιση αυτή μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις από τους εκμισθωτές, οι οποίοι βλέπουν τα έσοδά τους να περιορίζονται σημαντικά.

Ποιους αφορά η ρύθμιση και ποιοι εξαιρούνται

Το πλαφόν ισχύει για τις μισθώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 34/1995, δηλαδή για επαγγελματικές και εμπορικές μισθώσεις που αφορούν κυρίως μικρομεσαίους ιδιοκτήτες. Παρόλα αυτά, υπάρχουν εξαιρέσεις που ορίζονται από τον νόμο. Συγκεκριμένα, από τη ρύθμιση εξαιρούνται:

Μισθώσεις με εκμισθωτές Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας.

Εταιρείες που ανήκουν σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων.

Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης εμπορικών κέντρων με επιφάνεια άνω των 15.000 τ.μ.

Εταιρείες με 100% συμμετοχή του Δημοσίου, καθώς και οι θυγατρικές τους.

Η ρύθμιση ισχύει αποκλειστικά για τις υφιστάμενες μισθώσεις. Οι νέες μισθώσεις, που θα συμφωνηθούν εντός του 2026, δεν δεσμεύονται από το πλαφόν και μπορούν να καθοριστούν ελεύθερα από τα συμβαλλόμενα μέρη.

«Δίκαιη και ισορροπημένη η παράταση του ανώτατου πλαφόν»

Mε αφορμή την παράταση στο πλαφόν του 3% στις αυξήσεις των ενοικίων, ο Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε:

«Το υπουργείο Ανάπτυξης βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με τους φορείς της αγοράς και στηρίζει ενεργά την επιχειρηματικότητα, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένων προκλήσεων. Η παράταση του ανώτατου πλαφόν 3% στα επαγγελματικά ενοίκια είναι ένα δίκαιο και ισορροπημένο μέτρο, που συμβάλλει στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και στη διατήρηση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής».

Σημειώνεται, πως το υπουργείο Ανάπτυξης επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ότι θα παρακολουθεί στενά την αγορά και να προωθεί λύσεις που ενισχύουν την υγιή επιχειρηματικότητα, την απασχόληση και την κοινωνική ευημερία.