TikTok: Περισσότεροι από 4,5 εκατομμύρια χρήστες σε όλη την Ελλάδα!

Στοιχεία για την πορεία των χρηστών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη ανακοίνωσε σήμερα το Tik Tok. Σύμφωνα με ανακοίνωση της πλατφόρμας πέτυχε ένα νέο ορόσημο: περισσότεροι από 4,5 εκατομμύρια χρήστες στην Ελλάδα και πάνω από 200 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη χρησιμοποιούν την πλατφόρμα κάθε μήνα. Τα παραπάνω δεδομένα βασίζονται στον μέσο όρο των μηνιαίων ενεργών χρηστών στην Ελλάδα από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2025. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του αριθμού MAR ακολουθεί τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τις ανακοινώσεις MAR της ΕΕ στις εκθέσεις για τη διαφάνεια της DSA.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, οι χρήστες επιλέγουν το TikTok όχι μόνο για ψυχαγωγία, αλλά και για να μοιράζονται τις ιστορίες τους, να ανακαλύπτουν νέα ενδιαφέροντα, να αποκτούν δεξιότητες και να συνδέονται με brands, προϊόντα και υπηρεσίες. Παράλληλα, πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν την πλατφόρμα με στόχο να ενισχύουν την οργανική τους παρουσία και να προωθήσουν τις καμπάνιες τους.

Τα τελευταία χρόνια, το TikTok έχει ασκήσει σημαντική επιρροή στους χρήστες και δημιουργεί τάσεις που «ξεφεύγουν» από την πλατφόρμα. Εδώ «γεννιούνται» οι τάσεις: το 76% των χρηστών δηλώνει ότι το TikTok τους βοηθά να παρακολουθούν τι είναι δημοφιλές, ενώ το 33% παρακολούθησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 για πρώτη φορά μέσω του TikTok, ποσοστό μεγαλύτερο από εκείνο της τηλεόρασης και του streaming (28%).

Το 64% των χρηστών ανακαλύπτει νέα προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω TikTok

Σήμερα, εκατομμύρια επιχειρήσεις, από μικρούς επιχειρηματίες έως παγκόσμια brands, αξιοποιούν το TikTok για να προσεγγίσουν νέο κοινό, επενδύοντας στη δυναμική τού “For You” η οποία προβάλλει περιεχόμενο με βάση τα ενδιαφέροντα του κάθε χρήστη, και στη δύναμη της κοινότητας να κινητοποιεί το κοινό. Η πλατφόρμα έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας ολοκληρωμένος επιχειρηματικός μηχανισμός, με το 64% των χρηστών να δηλώνει ότι ανακαλύπτει νέα προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω του TikTok - ποσοστό υψηλότερο από εκείνο άλλων πλατφορμών (56%) - ενώ το 65% δηλώνει πιθανό να αγοράσει κάτι που είδε στην εφαρμογή στο μέλλον.

Αλλά το TikTok δεν σταματά εκεί: τα δεδομένα δείχνουν ότι ενισχύει τις μακροχρόνιες σχέσεις μεταξύ των brands και των καταναλωτών. Το 88% των πιστών χρηστών δοκιμάζει νέα προϊόντα από την ίδια εταιρεία, το 84% πραγματοποιεί αγορές με μεγαλύτερη συχνότητα, ενώ το ίδιο ποσοστό μετατρέπεται σε ενεργούς υποστηρικτές του brand στο προσωπικό του δίκτυο.

Το TikTok επιβεβαιώνει τη θέση του ως ένας χώρος όπου οι χρήστες δεν περιορίζονται στην κατανάλωση περιεχομένου, αλλά το δημιουργούν, το επαναπροσδιορίζουν και το μετατρέπουν σε τάσεις, διαλόγους και ευκαιρίες ανάπτυξης. Για τους χρήστες, τους δημιουργούς και τις επιχειρήσεις, το TikTok δεν αποτελεί πλέον μια πλατφόρμα ψυχαγωγίας - είναι ένα ζωντανό πολιτιστικό και οικονομικό οικοσύστημα, που εξελίσσεται συνεχώς.