Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Ρούμπιο: Τα είπαν για θαλάσσιες ζώνες και μεταναστευτικές ροές

Η υποχρέωση καθολικού σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου σε σχέση με την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και η ανάγκη ελέγχου των παράνομων μεταναστευτικών ροών ήταν από τα βασικά θέματα της συζήτησης στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Ρούμπιο.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας του πρωθυπουργού με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ συζητήθηκε το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, γεγονός που ενισχύεται από την ανάπτυξη αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα, καθώς και η αμοιβαία βούληση περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεων τόσο διμερώς όσο και πολυμερώς, μέσω σχημάτων όπως το «3+1» με την συμμετοχή της Κύπρου και του Ισραήλ.



Ακόμη, ανταλλάγησαν απόψεις για την κατάσταση στη Λιβύη. Συζητήθηκε η ανάγκη ενίσχυσης της πολιτικής διαδικασίας που θα οδηγήσει τη χώρα σε ελεύθερες εκλογές και θα την απαλλάξει από ξένη παρουσία και επιρροές, η υποχρέωση καθολικού σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου σε σχέση με την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και η ανάγκη ελέγχου των παράνομων μεταναστευτικών ροών.



Οι δύο άνδρες συζήτησαν τέλος εκτενώς όλες τις διεθνείς εξελίξεις και κυρίως όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρόεδρο, Ισαάκ Χέρτζογκ, κατά την οποία συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή καθώς αυτές προκαλούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χώρα μας.

Ο πρωθυπουργός τόνισε -όπως και στην επικοινωνία που είχε προ ημερών με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου- την ανάγκη απελευθέρωσης των ομήρων, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την εξαιρετικά σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και την ανάγκη άμεσης κατάπαυσης του πυρός και απρόσκοπτης ροής της ανθρωπιστικής βοήθειας.