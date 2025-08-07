Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Χέρτζογκ λίγη ώρα πριν το κρίσιμο συμβούλιο στο Ισραήλ

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρόεδρο, Ισαάκ Χέρτζογκ είχε το απόγευμα της Πέμπτης 07/08 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την οποία συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή καθώς αυτές προκαλούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χώρα μας.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε - όπως και στην επικοινωνία που είχε προ ημερών με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου - την ανάγκη απελευθέρωσης των ομήρων, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την εξαιρετικά σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και την ανάγκη άμεσης κατάπαυσης του πυρός και απρόσκοπτης ροής της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Σημειώνεται ότι, η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε μόλις λίγη ώρα πριν συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ το οποίο θα αποφασίσει την επόμενη φάση των επιχειρήσεων για την κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας.



«Δεν θέλουμε να προσαρτήσουμε τη Γάζα»

Νωρίτερα, δημοσιεύθηκε συνέντευξη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά την οποία ξεκαθάρισε πως το Ισραήλ δεν έχει σκοπό να προσαρτήσει τη Λωρίδα της Γάζας αλλά να τη θέσει υπό τον πλήρη έλεγχό του.

«Έχουμε την πρόθεση να το κάνουμε», σημείωσε ο Νετανιάχου όταν ρωτήθηκε αν το Ισραήλ θα αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της λωρίδας των 41 χιλιομέτρων. «Δεν θέλουμε να την κρατήσουμε. Θέλουμε να έχουμε μια περίμετρο ασφαλείας. Δεν θέλουμε να την κυβερνούμε. Δεν θέλουμε να είμαστε εκεί ως κυβερνητικό όργανο. Θέλουμε να την παραδώσουμε σε αραβικές δυνάμεις που θα την κυβερνήσουν σωστά, χωρίς να μας απειλούν, και [να δώσουμε] στους κατοίκους της Γάζας μια καλή ζωή», τόνισε μεταξύ άλλων ο Νετανιάχου.

Συνεχίζεται η κόντρα κυβέρνησης-Στρατού

Η σύγκρουση ανάμεσα στην κυβέρνηση Νετανιάχου και τον ισραηλινό στρατό δεν έχει κοπάσει αφού υπάρχει αυξημένη ένταση ανάμεσα στο ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας και την στρατιωτική ηγεσία.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατηγός Εγιάλ Ζαμίρ προειδοποίησε την Τρίτη 05/08, κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του μίνι συμβουλίου ασφαλείας, στην πολιτική ηγεσία του Ισραήλ ότι η κλιμάκωση των συγκρούσεων μπορεί να προκαλέσει τον θάνατο των εναπομεινάντων ισραηλινών ομήρων στα υπόγεια τούνελ της Χαμάς και επανέλαβε ότι είναι αντίθετος με την καθολική κατάληψη και κατοχή του παλαιστινιακού θύλακα.