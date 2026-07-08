Τηλεοπτικά βραβεία Emmy 2026: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι για τα χρυσά αγαλματίδια

Η αντίστροφη μέτρηση για τα 78α βραβεία Emmy ξεκίνησε! Ανακοινώθηκαν οι φετινές υποψηφιότητες των βραβείων που θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Peacock Theatre του Λος Άντζελες και όλη η τηλεοπτική βιομηχανία βρίσκεται σε αναβρασμό.

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Γυναίκα ξανά η οικοδέσποινα

Η πρωταγωνίστρια του «Law & Order: SVU», Μαρίσκα Χάργκιτεϊ, θα κάνει το ντεμπούτο της ως παρουσιάστρια των βραβείων είναι ενθουσιασμένη από τον ρόλο που έχει αναλάβει. «Είναι μεγάλη μου τιμή να παρουσιάσω τα 78α βραβεία Emmy -στα 100ά γενέθλια του αγαπημένου μου NBC- και να γιορτάσω αυτή την εξαιρετική κοινότητα των ανθρώπων που αφηγούνται ιστορίες. Είτε πρόκειται για ηθοποιό, είτε για σκηνοθέτη, είτε για ενδυματολόγο, είτε για ηχολήπτη είμαστε όλοι τόσο προνομιούχοι που συμμετέχουμε στη δημιουργία τηλεόρασης που μας ενώνει. Ανεξάρτητα από το πώς, πού ή πότε παρακολουθούμε, είμαστε μαζί στο γέλιο, στα δάκρυα, στην αγάπη μας για τις σειρές και στην ενθουσιώδη προσμονή μας να δούμε τι θα συμβεί στη συνέχεια», είπε η Χάργκιτεϊ που έχει την τιμή να είναι η πρώτη γυναίκα που θα παρουσιάσει τα βραβεία μετά από 15 χρόνια. To 2011 την τελετή είχε παρουσιάσει η Τζέιν Λιντς.

Οι απουσίες

Φέτος, υποβλήθηκαν 555 προγράμματα στις 14 κατηγορίες προγραμμάτων, μειωμένα κατά 7,5% από τους 600 συμμετέχοντες πέρσι. Περιλαμβάνονται 110 δράματα, 71 κωμωδίες, 31 limited σειρές, 34 ταινίες, 18 σειρές βαριετέ και 45 διαγωνιστικές εκπομπές reality.

Αυτό που δεν θα δείτε είναι υποψηφιότητες για το «Heated Rivalry» των Crave/HBO Max που δεν επιλέχτηκε καθώς δεν είχε συνεργάτη παραγωγής από τις ΗΠΑ, ή υποψηφιότητα για guest ηθοποιό στο «The Morning Show» για τον Τζον Χαμ, ο οποίος δεν μπήκε στην ψηφοφορία λόγω σφάλματος στην υποβολή.

Οι υποψηφιότητες

Α’ ανδρικού ρόλου σε δραματική σειρά

Sterling K. Brown, “Paradise”

Gary Oldman, “Slow Horses”

Mark Ruffalo, “Task”

Rufus Sewell, “The Diplomat”

Noah Wyle, “The Pitt”

Α’ γυναικείου ρόλου σε δραματική σειρά

Carrie Coon, “The Gilded Age”

Chase Infiniti, “The Testaments”

Keri Russell, “The Diplomat”

Rhea Seehorn, “Pluribus”

Zendaya, “Euphoria”

Καλύτερης δραματικής σειράς

“The Diplomat” (Netflix)

“The Gilded Age” (HBO Max)

“A Knight of the Seven Kingdoms” (HBO Max)“Paradise” (Hulu)

“Paradise” (Hulu)

“The Pitt” (HBO Max)

“Pluribus” (Apple TV)

“Slow Horses” (Apple TV)

“Your Friends and Neighbors” (Apple TV)

Α’ ανδρικού ρόλου σε κωμική σειρά

Yahya Abdul-Mateen II, “Wonder Man”

Steve Carell, “Rooster”

Matthew Rhys, “Widow’s Bay”

Jason Segel, “Shrinking”

Martin Short, “Only Murders in the Building”

Α’ γυναικείου ρόλου σε κωμική σειρά

Quinta Brunson, “Abbott Elementary”

Ayo Edebiri, “The Bear”

Elle Fanning, “Margo’s Got Money Troubles”

Lisa Kudrow, “The Comeback”

Jean Smart, “Hacks”

Καλύτερης κωμικής σειράς

“Abbott Elementary” (ABC)

“The Bear” (FX)

“Hacks” (HBO Max)

“Margo’s Got Money Troubles” (Apple TV)

“Nobody Wants This” (Netflix)

“Only Murders in the Building” (Hulu)

“Shrinking” (Apple TV)

“Widow’s Bay” (Apple TV)

Α’ ανδρικού ρόλου σε μίνι σειρά ή σειρά ανθολογίας

Riz Ahmed, “Bait”

Jason Bateman, “Black Rabbit”

Charlie Hunnam, “Monster: The Ed Gein Story”

Oscar Isaac, “Beef”

Matthew Rhys, “The Beast in Me”

Α’ γυναικείου ρόλου σε μίνι σειρά ή σειρά ανθολογίας

Claire Danes, “The Beast in Me”

Sally Field, “Remarkably Bright Creatures”

Carey Mulligan, “Beef”

Sarah Pidgeon, “Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette”

Sarah Snook, “All Her Fault”

Μίνι σειρά ή σειρά ανθολογίας

“All Her Fault” (Peacock)

“The Beast in Me” (Netflix)

“Beef” (Netflix)

“DTF St. Louis” (HBO Max)

“Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette” (FX)

Ριάλιτι διαγωνισμός

“Dancing With the Stars” (ABC)

“RuPaul’s Drag Race” (MTV)

“Survivor” (CBS)

“Top Chef” (Bravo)

“The Traitors” (Peacock)

Ψυχαγωγική εκπομπή

“The Daily Show” (Comedy Central)

“Jimmy Kimmel Live!” (ABC)

“Last Week Tonight With John Oliver” (HBO Max)

“The Late Show With Stephen Colbert” (CBS)

“Saturday Night Live” (NBC)