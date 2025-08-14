Timelapse βίντεο που τρομάζει από το σπάσιμο παγετώνα και την πλημμύρα στην Αλάσκα

Αρκετοί κάτοικοι της Αλάσκας εκκενώνουν τα σπίτια τους, καθώς το νερό της βροχής και το λιωμένο χιόνι ρέουν προς τα κάτω από μια λεκάνη που φράζει ο παγετώνας Mendenhall. Ο παγετώνας βρίσκεται περίπου 19 χιλιόμετρα (12 μίλια) από το Τζούνο, μια πόλη 30.000 κατοίκων.

Η πλημμύρα προκαλείται από την υποχώρηση ενός μικρότερου παγετώνα κοντά στο Μέντενχαλ, συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, που άφησε πίσω μια λεκάνη που γεμίζει με βρόχινο νερό και χιόνι που λιώνει. Τελικά, το συσσωρευμένο νερό δημιούργησε αρκετή πίεση για να σπάσει τον παγετώνα Μέντενχαλ, προκαλώντας την πλημμύρα.

Το timelapse βίντεο του BBC συγκλονίζει: