Την Παρασκευή η εναρκτήρια ομιλία Μητσοτάκη στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας

Στο επίκεντρο πολιτικών και διεθνών δράσεων θα βρεθεί τις επόμενες ημέρες ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, με σειρά παρεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό όσο και σε διεθνές φόρουμ.



Την Παρασκευή 15 Μαΐου, στις 19:25, ο πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία κατά την έναρξη των εργασιών του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διεξαχθεί στις 15, 16 και 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo, με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Η ομιλία του αναμένεται να δώσει το πολιτικό στίγμα της κυβέρνησης σε μια περίοδο έντονων πολιτικών διεργασιών.



Το Σάββατο 16 Μαΐου, στις 11:30, ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε πάνελ συζήτησης με αντικείμενο την τεχνητή νοημοσύνη, στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου, αναδεικνύοντας τις κυβερνητικές προτεραιότητες για την ψηφιακή μετάβαση και τις νέες τεχνολογίες.



Το ίδιο βράδυ του Σαββάτου, ο πρωθυπουργός θα λάβει μέρος στις εργασίες του «Europe Gulf Forum», που διοργανώνει ο Όμιλος Antenna σε συνεργασία με το Atlantic Council, στο Costa Navarino, με τη συμμετοχή διεθνών παραγόντων και θεματική εστιασμένη στις γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις.



Την Κυριακή 17 Μαΐου, στις 12:05, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στο κλείσιμο των εργασιών του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ολοκληρώνοντας το τριήμερο πολιτικών παρεμβάσεων.